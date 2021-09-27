وفاة موظف أثناء عمله بكلية الزراعة جامعة المنوفية

المنوفية محمد فتحى

توفى موظف بكلية الزراعة بجامعة المنوفية، داخل مكتبه وفاة طبيعية أثناء جلوسه بمكتبه، حيث غادر جميع الموظفين وتبين تغيبه عن منزله وعقب وصولهم إلى الكلية، تبين وجوده على الكرسى مفارق الحياة، فتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقي اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارا من المقدم أحمد عرفة رئيس مباحث قسم شرطة شبين الكوم، بوجود بلاغ بالعثور علي جثة "ا .ع" موظف داخل كلية الزراعة جامعة المنوفية، وتم انتقال فريق من مباحث قسم الشرطة، إلي الكلية، وجري إخطار النيابة العامة، في ظل تواجد أفراد أسرة الموظف المتوفي، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات