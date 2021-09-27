اليوم السابع
Ads
الإثنين، 27 سبتمبر 2021 10:51 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

وفاة موظف أثناء عمله بكلية الزراعة جامعة المنوفية

الإثنين، 27 سبتمبر 2021 08:48 ص
وفاة موظف أثناء عمله بكلية الزراعة جامعة المنوفية جثة - أرشيفية
المنوفية محمد فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
توفى موظف بكلية الزراعة بجامعة المنوفية، داخل مكتبه وفاة طبيعية أثناء جلوسه بمكتبه، حيث غادر جميع الموظفين وتبين تغيبه عن منزله وعقب وصولهم إلى الكلية، تبين وجوده على الكرسى مفارق الحياة، فتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.
 
 
تلقي اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارا من المقدم أحمد عرفة رئيس مباحث قسم شرطة شبين الكوم، بوجود بلاغ بالعثور علي جثة "ا .ع" موظف داخل كلية الزراعة جامعة المنوفية، وتم انتقال فريق من مباحث قسم الشرطة، إلي الكلية، وجري إخطار النيابة العامة، في ظل تواجد أفراد أسرة الموظف المتوفي، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات
 
 
 
 
 

محافظة المنوفية

محافظالمنوفية

اخبار المنوفية

جامعة المنوفية

وفاة موظف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة