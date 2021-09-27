وزيرة الهجرة تستقبل نظيرتها الهولندية بمكتبها فى أول زيارة لمسئول هولندى لمصر

كتب ـ محمود راغب

استقبلت منذ قليل السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج ونظيرتها أنكي بروكرز كنول، وزيرة الهجرة الهولندية، وذلك فى مستهل الزيارة الرسمية التي تجريها وزيرة الهجرة الهولندية حاليًا إلى مصر.



ومن المقرر أن تعقد الوزيرتان مؤتمرا صحفيا، يستعرضان خلاله، آفاق التعاون فيما بين البلدين في عدة مجالات أبرزها الجاليات، والهجرة النظامية ومكافحة الهجرة غير الشرعية.



وقالت السفيرة نبيلة مكرم، إن زيارة وزيرة الهجرة الهولندية إلى مصر تستهدف التباحث حول فتح آفاق التعاون فيما بين البلدين في عدة مجالات أبرزها الجاليات، والهجرة النظامية ومكافحة الهجرة غير الشرعية.



وتكتسب هذه الزيارة أهمية خاصة في ضوء أنها أول زيارة لمسئول هولندي رفيع المستوى إلى مصر خلال السنوات الماضية، كما أن تعزيز التعاون الثنائي المشترك في مجال الهجرة من شأنه أن يساهم في دعم العلاقات الثنائية بسبب أهمية هذا الملف لهولندا.



وتجدر الإشارة إلى أن وزيرة الهجرة الهولندية أنكي بروكرز كنول، تولت من قبل منصب رئيسة مجلس الشيوخ الهولندي، وتعد من الشخصيات المؤثرة لدى حزب "الشعب من أجل الحرية" الحاكم برئاسة "مارك روته"، رئيس الوزراء الهولندي الحالي.













