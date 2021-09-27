اليوم السابع
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وزيرة الهجرة الهولندية تزور المتحف المصرى بالتحرير.. صور

الإثنين، 27 سبتمبر 2021 01:20 م
وزيرة الهجرة الهولندية تزور المتحف المصرى بالتحرير.. صور وزيرة الهجرة الهولندية أثناء زيارتها للمتحف المصري بالتحرير
كتب محمد أسعد

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استقبل المتحف المصري بالتحرير أنكى بروكرز كنول، وزيرة الهجرة الهولندية، وذلك فى مستهل زيارتها الرسمية التى تجريها حاليًا إلى مصر، رافقها خلال الزيارة Han-Maurits Schaapveld سفير هولندا بالقاهرة.

 

وكان فى استقبالهما صباح عبد الرازق مدير عام المتحف المصرى والتى اصطحبتهم فى جولة لقاعات المتحف المختلفة.

 

وأعربت وزيرة الهجرة الهولندية عن إعجابها بالكنوز الأثرية التى يعرضها المتحف، وخاصة تلك الخاصة بكنوز الملك الشاب توت عنخ آمون، كما حرصت على التقاط الصور التذكارية بالمتحف.

 

 
 
وزيرة الهجرة الهولندية أثناء زيارتها للمتحف المصري بالتحرير
وزيرة الهجرة الهولندية أثناء زيارتها للمتحف المصري بالتحرير

وزيرة الهجرة الهولندية أثناء زيارتها للمتحف المصري
وزيرة الهجرة الهولندية أثناء زيارتها للمتحف المصري

 


وزارة السياحة والآثار

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