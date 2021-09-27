وزيرة الهجرة الهولندية تزور المتحف المصرى بالتحرير.. صور

استقبل المتحف المصري بالتحرير أنكى بروكرز كنول، وزيرة الهجرة الهولندية، وذلك فى مستهل زيارتها الرسمية التى تجريها حاليًا إلى مصر، رافقها خلال الزيارة Han-Maurits Schaapveld سفير هولندا بالقاهرة.

وكان فى استقبالهما صباح عبد الرازق مدير عام المتحف المصرى والتى اصطحبتهم فى جولة لقاعات المتحف المختلفة.

وأعربت وزيرة الهجرة الهولندية عن إعجابها بالكنوز الأثرية التى يعرضها المتحف، وخاصة تلك الخاصة بكنوز الملك الشاب توت عنخ آمون، كما حرصت على التقاط الصور التذكارية بالمتحف.