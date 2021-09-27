اليوم السابع
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الإثنين، 27 سبتمبر 2021 04:31 م
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نائب مدينة دكرنس يزيل بناء مخالف على أرض زراعية بمساحة 1300 متر بالدقهلية

الإثنين، 27 سبتمبر 2021 03:58 م
نائب مدينة دكرنس يزيل بناء مخالف على أرض زراعية بمساحة 1300 متر بالدقهلية عاطف سعد نائب رئيس مركز ومدينة دكرنس
الدقهلية - شريف الديب

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قام عاطف سعد نائب رئيس مركز ومدينة دكرنس، بمحافظة الدقهلية، اليوم الإثنين، بتنفيذ قرارى إزالة حالتي بناء على أرض زراعية بديمشلت ونجير التابعتين لمركز دكرنس، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

وأشار إلى أن أعمال الإزالة شملت حالة بناء بالبلوك الأبيض على أرض زراعية على مساحة 420 مترا، وحالة تعدي بإقامة (هنجر) بأعمدة حديدية والصاج على مساحة 850 مترا وإزالة الأعمدة الحديدية.

وأكد سعد أن هذه الإجراءات تأتي في إطار المتابعة الميدانية المستمرة للتصدي لأعمال البناء بالمخالفة والتعدي على الأرض الزراعية وإزالتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الحال، حفاظا على موارد الدولة.

رافق نائب رئيس مركز ومدينة دكرنس الدسوقي الشربيني، مجدي الشربيني رئيسي الوحدة المحلية بديمشلت وسيد أبو حلاوة سكرتير الوحدة ومسئولي الزراعة والتعديات بالإدارة الزراعية.

وأكد سعد، أن هذه الإجراءات تأتي تنفيذا لتعليمات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية باستمرار المتابعة الميدانية لمنع التعديات وإزالة كافة التعديات.

وفي إطار توجيهات المهندس السيد عبد السلام رئيس مركز ومدينة دكرنس.

نائب مدينة دكرنس يزيل بناء مخالف على أرض زراعية (2)
نائب مدينة دكرنس يزيل بناء مخالف على أرض زراعية 

 

نائب مدينة دكرنس يزيل بناء مخالف على أرض زراعية (3)
نائب مدينة دكرنس يزيل بناء مخالف على أرض زراعية 

 

نائب مدينة دكرنس يزيل بناء مخالف على أرض زراعية (4)
نائب مدينة دكرنس يزيل بناء مخالف على أرض زراعية 

 

نائب مدينة دكرنس يزيل بناء مخالف على أرض زراعية (5)
نائب مدينة دكرنس يزيل بناء مخالف على أرض زراعية 

الدقهليه

محافظ الدقهليه

التعدي على الأراضي الزراعية

مركز دكرنس

ازالة مخالفات بناء

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