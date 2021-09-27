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مصر تتسلم 3 شهادات من موسوعة جينيس لإنشاء أكبر محطة معالجة مياه وتحلية

الإثنين، 27 سبتمبر 2021 01:06 م
مصر تتسلم 3 شهادات من موسوعة جينيس لإنشاء أكبر محطة معالجة مياه وتحلية أثناء تسلم الشهادات
كتب سمير حسنى

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سلم أحمد أبو بكر مقلد الرئيس التنفيذى للمكتب المنسق لموسوعة جينيس فى مصر، كلا من شركة المقاولون العرب وشركة أوراسكوم للإنشاءات، 3 شهادات من موسوعة جينيس للأرقام القياسية، فى إنشاء أكبر محطة معالجة مياه وأكبر محطة تحلية وأكبر محطة معالجة بالأوزون.

وقال مسؤول بالموسوعة خلال افتتاح محطة معالجة مياه بحر البقر بحضور الرئيس السيسي: "حان الوقت لتسجيل محاولتكم الرسمية التى قام بها شركة المقاولون العرب وشركة أوراسكوم للإنشاءات، وتلقينا الأدلة والبراهين لإنشاء أكبر محطة معالجة مياه وأكبر محطة تحلية وأكبر محطة معالجة بالأوزون وقام فريق متخصص من الخبراء بفحص الأدلة واتخاذ القرار، وبكل فخر أعلن أن محاولتكم الرسمية تكللت بالنجاح وحصولكم على 3 شهادات من موسوعة جينيس بخصوص إنشاء أكبر محطة معالجة مياه وتحلية وأكبر محطة معالجة بالأوزون".

من جانبها قالت مسؤولة عن الموسوعة: "بالأصالة عن موسوعة جينيس أنه من دواعى سرورى أن امنحكم شهادات التسجيل فى موسوعة جينيس للأرقام القياسية، بكل صدق لقد ادهشتم الموسوعة نحن مسرورين لأنكم أصبحتم جزء من موسعة جينيس أتمنى تحقيق مزيد من الإنجازات وتحطيم الأرقام العمالية فى المستقبل".


موسوعة جينيس

جينيس

السيسي

بحر البقر

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