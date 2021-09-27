اليوم السابع
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مصرع 3 أشخاص وإصابة آخر فى انقلاب سيارة بطريق الإسماعيلية الصحراوى

الإثنين، 27 سبتمبر 2021 11:22 ص
مصرع 3 أشخاص وإصابة آخر فى انقلاب سيارة بطريق الإسماعيلية الصحراوى حادث تصادم - أرشيفية
الإسماعيلية - فتحية الديب

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لقى ثلاثة شباب مصرعهم إثر انقلاب سيارة ربع نقل على طريق الإسماعيلية الصحراوى وذلك عقب عودتهم من العمل.

وأسفر الحادث عن مصرع محمد رياض شاور رياض 23 عاما (من قرية العراقى التابعة لمركز أبوحماد) والسيد مصطفى محمد محمد المسيدى 16 عاما (قرية العراقى) ومحمد بدر الدين أحمد جبر من عزبة منشية المسيد 21عاما، كما أصيب مصطفى محمد منصور عوض، وجميعهم يعملون فى المعمار، ونقلوا لمستشفى القصاصين.

وأكد شهود العيان أن سبب الحادث إنحراف عجلة القيادة و الذى أدى لانقلاب السيارة ولقى ثلاثة حتفهم وأصيب الرابع، وتحرر المحضر رقم 9913 لسنة 2021، وأخطرت النيابة للتحقيق والتى صرحت بالدفن والتحفظ على السائق وسيارته.

 


حادث تصادم

وفاة ثلاثة أشخاص

أخبار المحافظات

إنحراف عجلة القيادة

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