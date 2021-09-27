محافظ المنوفية يكرم شابا عثر على 600 ألف جنيه وأعادها رغم ظروفه الصعبة.. صور

المنوفية - محمد فتحى

كرم صباح اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه بالديوان العام الشاب محمود محمد أبو عاشور البالغ من العمر 31 عاماً ، وذلك لأمانته وإخلاصه ورد مبلغ مالى قدره 600 ألف جنيه لصاحبه رغم ظروفه الصعبة ، جاء ذلك بحضور الاستاذ محمد موسى نائب المحافظ ، ووالد الشاب محمود وأخوه .

هذا وقد أهدى محافظ المنوفية مكافأة مالية له ، موجهاً له الشكر تقديراً لأمانته وإخلاصه ، مشيراً أنه نموذج يحتذى به فى الصدق والأمانة وإعطاء قدوة ومثل جيد للأجيال القادمة .

ومن جانبه أعرب محمود وأسرته عن سعادتهم البالغة لاستقبال محافظ المنوفية وتكريمه ومنحه مكافأة مالية نظير أمانته، يذكر أن الشاب محمود أبو عاشور من قرية تتا وغمرين بمركز منوف ، متزوج ولديه ولدان .



محافظ المنوفية يكرم شاب منوفي عثر علي 600 ألف جنيه وأعادها لصاحبه



محافظ المنوفية يكرم شاب منوفي عثر علي 600 ألف جنيه وأعادها لصاحبه