محافظ المنوفية يكرم شابا عثر على 600 ألف جنيه وأعادها رغم ظروفه الصعبة.. صور

كرم صباح اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه بالديوان العام الشاب محمود محمد أبو عاشور البالغ من العمر 31 عاماً ، وذلك لأمانته وإخلاصه ورد مبلغ مالى قدره 600 ألف جنيه لصاحبه رغم ظروفه الصعبة ، جاء ذلك بحضور الاستاذ محمد موسى نائب المحافظ ، ووالد الشاب محمود وأخوه .
هذا وقد أهدى محافظ المنوفية مكافأة مالية له ، موجهاً له الشكر تقديراً لأمانته وإخلاصه ، مشيراً أنه نموذج يحتذى به فى الصدق والأمانة وإعطاء قدوة ومثل جيد للأجيال القادمة .
ومن جانبه أعرب محمود وأسرته عن سعادتهم البالغة لاستقبال محافظ المنوفية وتكريمه ومنحه مكافأة مالية نظير أمانته، يذكر أن الشاب محمود أبو عاشور من قرية تتا وغمرين بمركز منوف ، متزوج ولديه ولدان .
محافظ المنوفية يكرم شاب منوفي عثر علي 600 ألف جنيه وأعادها لصاحبه
محافظ المنوفية يكرم شاب منوفي عثر علي 600 ألف جنيه وأعادها لصاحبه
محافظ المنوفية يكرم شاب منوفي عثر علي 600 ألف جنيه وأعادها لصاحبه
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة