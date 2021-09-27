"عروض فنية وأجواء كرنفالية".. الأقصر تقيم احتفالية اليوم العالمى للسياحة

استعدت محافظة الأقصر لتنظيم احتفالية اليوم الاثنين 27 سبتمبر فى معابد الكرنك، حيث عقد محمد عبد القادر خيرى نائب محافظ الأقصر، اجتماعا لمناقشة استعدادات المحافظة للاحتفال بيوم السياحة العالمى، حيث سيتم تنظيم احتفالية كبرى بساحة معابد الكرنك، وسط أجواء شعبية وكرنفالية.

وقال نائب محافظ الأقصر، خلال اللقاء، إنه من المقرر أن تبدأ الاحتفالية فى تمام الساعة التاسعة صباحًا وتستمر حتى الساعة الحادية عشر ظهرًا، حيث تتضمن عروضًا فنية لفرقة الأقصر للفنون الشعبية، موضحًا أن الاحتفال هذا العام سيكون له طابع خاص، حيث يشارك تلاميذ المدارس بعروض غنائية وفولكلورية بالزى الفرعونى، وتشمل الاحتفالية عروضًا موسيقية ويصاحب هذه العروض طابور من حملة الإعلام، وذلك بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة وفرق الكشافة المدرسية وقصر ثقافة الأقصر، ومديرية التربية والتعليم، والصوت والضوء، وإدارة التنمية السياحية بمحافظة الأقصر، وهيئة تنشيط السياحة.

وأضاف نائب المحافظ، أنه سيتم توجيه الدعوة لكل السائحين المقيمين بالأقصر للمشاركة فى يوم السياحة العالمى، وذلك إضافة إلى استقبال الأفواج السياحية القادمة من البحر الأحمر فى ذلك اليوم، مشيرًا إلى أنه سيتم استقبال السياح فى مدخل معبد الكرنك بالورد والهدايا التذكارية.