شرم الشيخ تستعد لانطلاقة موسم سباقات الهجن الجديد بمشاركة 1500 هجان الشهر المقبل

شرم الشيخ - محمد حسين

تستعد مدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء، لانطلاقة موسم سباقات الهجن الجديد مطلع شهر أكتوبر القادم بمشاركة 1500 هجان من 17 محافظة فى إطار إحياء محافظة جنوب لاحتفالات ذكرى انتصار أكتوبر.

قال عيد حمدان المزينى، رئيس الاتحاد المصرى للهجن، لـ"اليوم السابع"، إن المشاركين فى السباق هم من ملاك ومدربين الهجن يمثلون 30 قبيلة من 17 محافظة وهى جنوب وشمال سيناء، والاسماعيلية والشرقية والسويس ومطروح والوادى الجديد ومحافظات الصعيد، ومقررا أن يتم التسابق على أرض ميدان سباقات الهجن، وهو أكبر ميدان سباق هجن فى مصر .

وأضاف أن الموسم الجديد يتم الاعداد لانطلاقته بقوة، لافتا إلى أنه سبق الانطلاقة إجراء سباقات تنشيطية، بينما يتم الاستعداد لانطلاقة سباق رئيسى لبداية الموسم الجديد احتفالا بذكرى انتصارات أكتوبر تحت رعاية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وبدعم من اتحاد الهجن الإماراتى.

وقال إنه سيسبق انطلاق السباق أشواط تنشيطية يساهم فى تقديم الجوائز لها حزب حماة وطن بجنوب سيناء .

وسبق وتفقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أعمال إنشاء طريق مخصص لعربات البث المباشر لعربات النقل التلفزيوني بمضمار الهجن بشرم الشيخ ضمن أعمال التطوير الشامل، والجاري إنشاؤه بالجهود الذاتية.

يشار إلى أن تم إنشاء طريق مخصص لعربة البث المباشر ومعلق الميدان والإسعاف وعناصر التأمين بعرض 5 متر وطول 6 كم ، وكذلك رفع كفاءة الطريق المستخدم للأفراد حاملي وسائل التحكم للسيطرة على الهجن أثناء السباقات بطول 6 كم وعرض 25 مترا ، فضلا على زرع أعمدة إضاءة ليلية علي الاتجاهين يمين ويسار بطول طريق السباق.

وتفقد المحافظ، موقع صيانة وتعديل وإعادة تدوير أعمدة الإنارة المستخدمة وتحويلها لأعمدة تستخدم للإنارة بمضمار الهجن، مما يقلل التكلفة من 7 آلاف جنيه لـ300 جنيه فقط للعمود الواحد ويوفر آلاف الجنيهات في شراء أعمدة جديدة.

وثمن المحافظ علي جهود رئيس المدينة والعاملين معه مثنيا علي جهودهم المتميزة.

رافق المحافظ، خلال الجولة اللواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ، كما ترأس اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء الاجتماع الأول لمجلس أمناء الهجن بشرم الشيخ بحضور اللواء أيمن الشريف سكرتير عام المحافظة والمستشار وليد السباعى المستشار القانونى للمحافظة، والدكتور نور سالم مساعد وزير الرياضة للتطوير الاستثمارية والمشروعات ورئيس مجلس تطوير المدن الرياضية، والدكتور أحمد عفيفى وكيل وزارة الشباب والرياضة رئيس المدن الشبابية ومحمد فتحى مدير مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء وعدد من مديري الإدارات بالوزارة والمديرية كأمناء.

وأوضح المحافظ، أن هذا اللقاء يعد لقاءا تمهيديا للتعارف ووضع الخطوط العريضة ورسم السياسات العامة لمجلس الإدارة استعدادا لموسم سباقات الهجن المحلية والعالمية، والذى سيبدأ فى أكتوبر القادم، كما دعا لاستحداث بعض الأمناء للارتقاء بوظائف المجلس مثل المراسم والإعلام.



استعداد الهجانة



جمهور الهجن ينتظر



محافظ جنوب سيناء يتفقد التجهيزات



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