رئيس جامعة أسيوط يحصد المركز الأول محليا والثالث أفريقيا بين أبرز علماء العالم

أسيوط هيثم البدرى

أعلنت معامل البير دوجر العالمى بتصنيف العلماء والباحثين AD Scientific Index على مستوى العالم، الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، والأستاذ بقسم جراحة العظام والكسور، فى المركز الأول على مستوى الجمهورية، والثالث أفريقياً وفى المركز 364 عالمياً بين أبرز علماء العالم فى النشر العلمى لعام 2021 فى مجال جراحة العظام لما له من إنتاج علمى متميز وهام فى تخصصه.

ومن جانبه كشف الدكتور أحمد المنشاوى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث أن تصنيف المعامل لعام 2021 شمل كذلك الإعلان عن إدراج الدكتور محمد على بديوى الأستاذ بقسم أمراض النساء والتوليد فى المركز الأول على مستوى مصر وأفريقيا، والمركز 108 على مستوى العالم فى مجال الصحة الإنجابية وأبحاث التكاثر، كما أدرج الدكتورة إيمان خضر الأستاذة بقسم أمراض المخ والأعصاب فى المركز الأول محلياً والرابعة أفريقياً والمركز 492 على مستوى العالم فى مجال الأمراض العصبية، كما جاء الدكتور محمود رزق عبد الواحد الأستاذ بقسم الباثولوجيا والأنسجة فى المركز الأول على مستوى علماء مصر وأفريقيا فى المركز 304 على مستوى العالم فى تخصصه.

وأوضح الدكتور عمر ممدوح شعبان مدير مركز التصنيف الأكاديمى الدولى بجامعة أسيوط أن ذلك المعامل المعلن عنه هو تصنيف عالمى جديد يقوم بترتيب العلماء والباحثين فى مختلف دول العالم فى مختلف المجالات من أصحاب الأبحاث المسجلة على محرك بحث جوجل سكولار بأسماء جامعاتهم ، حيث قدم هذا التصنيف تقييم 402 باحث من جامعة أسيوط وقام بترتيبهم على مستوى الجامعة والجمهورية وكذلك على مستوى أفريقيا والعالم وذلك أخذاً فى الإعتبار أهمية أبحاثهم العلمية المقدمة وغزارة الإنتاج العلمى للباحث .