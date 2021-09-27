جامعة الإسكندرية تساهم بنشر 64 بحثا جديدا بالنشر الدولى بـ“Scopus” العالمية

الإسكندرية - أسماء على بدر

أعلن الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، أن أعضاء هيئة تدريس الجامعة قاموا يوم الاثنين 27 سبتمبر بنشر 64 بحثا متميزًا ضمن المجلات المرفوعة على منصة "سكوبس‏Scopus "‏ العالمية.

قال الدكتور قنصوه أن نتائج هذا الأسبوع قد أظهرت أن النشر الدولى كان جيدًا (64 بحث) وكان توزيع التخصصات كالتالى فى مجال العلوم الأساسية (29.2%) وشملت كلا من الكيمياء (6.7%)، علوم الحاسب (6.7%)، الفيزياء والفلك (5.8%)، الكيمياء الحيوية والوراثة والبيولوجيا الجزيئية (5.8%)، علوم البيئة (4.2%)، يلى العلوم الأساسية العلوم الطبية (20%)، ثم الزراعة والعلوم البيولوجية (10%)، فالهندسة (10%)، فالصيدلانيات وعلوم السموم (5.8%)، فعلوم المواد (5.8%).

وأضاف الدكتور قنصوة أنه بتحليل الأبحاث المنشورة وجد أن هناك تعاون دولى واضح فى إجراء هذه الأبحاث وأتت أعلى دولة أشتركت مع مصر فى النشر هذا الأسبوع المملكة العربية السعودية (20 بحث)، تلتها الولايات المتحدة الأمريكية (13 بحث)، فالمملكة المتحدة (7 أبحاث)، فأستراليا والصين وألمانيا والهند وإيطاليا وعمان (4 أبحاث) لكل منهم، وغيرهم من دول العالم.

وكانت أكثر الأبحاث المنشورة هذا الأسبوع مع جامعة طنطا، وجامعة المنصورة، وجامعة الزقازيق، وجامعة الملك سعود، والمركز القومى للبحوث، وجامعة كفر الشيخ، وجامعة الفيوم وغيرهم من الجامعات.

من جانبه هنأ قنصوة الأساتذة المنشورة أبحاثهم ضمن القائمة، متمنيًا لهم مزيدا من التقدم وتحقيق الإنجازات العلمية التى ترفع اسم الجامعة فى كافة المحافل والتصنيفات العلمية العالمية.