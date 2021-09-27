اليوم السابع
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توزيع هدايا وملصقات على المارة بمناسبة اليوم العالمى للسياحة بالوادى الجديد.. صور

الإثنين، 27 سبتمبر 2021 12:33 م
توزيع هدايا وملصقات على المارة بمناسبة اليوم العالمى للسياحة بالوادى الجديد.. صور توزيع هدايا وملصقات على المارة بمناسبة اليوم العالمى للسياحة بالوادى الجديد
الوادى الجديد - ماهر البهنساوى

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وزعت الهيئة المصرية لتنشيط السياحة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الإثنين، ورود وهدايا عينية على المارة والزائرين للمحافظة بشوارع وميادين المحافظة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للسياحة. 
 
فيما فتحت منطقة الآثار المصرية بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الإثنين، جميع المواقع الأثرية أمام الزائرين بالمجان الاثنين، احتفالًا باليوم العالمي للسياحة.
توزيع منشورات على المراة بالخارجة بمنسابة اليوم العالمى للسياحة
توزيع منشورات على المراة بالخارجة بمنسابة اليوم العالمى للسياحة
 
وقال محسن عبدالمنعم، مدير عام الهيئة المصرية لتنشيط السياحة في الوادي الجديد، في تصريح صحفى ، اليوم الإثنين، إن الاحتفالية تتضمن عروضًا فنية موسيقية وغناء وطني ومسابقات وتوزيع كتيبات على المتسابقين لمعرفة المناطق السياحية وأنواع السياحة بالمحافظة، كما سيجري توزيع الهدايا والورود على السائحين القادمين لزيارة المناطق السياحية بالمحافظة.
موظفى السياحة بالوادى الجديد
العاملين بقطاع السياحة فى الوادى الجديد 
 
وأكد  محسن، أن الاحتفالية هذه المرة لها طابع خاص حيث يأتي وسط تحدٍّ يواجه العالم منذ أكثر من عامين هو جائحة كورنا، وترفع منظمة السياحة العالمية خلال العام الجاري شعار "السياحة لتحقيق النمو الشامل"، هذا هو الشعار الذى وضعته منظمة السياحة العالمية للاحتفال بيوم السياحة العالمي الـ41 هذا العام والغرض الأساسي منه هو زيادة الوعى في المجتمع الدولي بأهمية السياحة وتأثيراتها الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية في المجتمعات والشعوب.
مكتب وزارة السياحة بالوادى الجديد
مكتب وزارة السياحة بالوادى الجديد
 
وأشار محسن ، إلى أن منظمة السياحة العالمية حددت يوم السياحة العالمي 2021 يومًا للتركيز على السياحة من أجل النمو الشامل، وهو يوم الاحتفال العالمي الذي يعزز الوعي بالقيمة الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية للسياحة والمساهمة التي يمكن أن يقدمها القطاع نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
هدايا وبامفلت بمناسبة اليوم العالمى للسياحة
هدايا وبامفلت بمناسبة اليوم العالمى للسياحة
 
العاملين بقطاع السياحة بالوادى الجديد يحتفلون بيوم السياحة
العاملين بقطاع السياحة بالوادى الجديد يحتفلون بيوم السياحة
موظفى السياحة بالوادى الجديد
موظفى السياحة بالوادى الجديد
 

 


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