تقارير دولية: لحوم الدواجن غنية بالحديد لمكافحة سوء التغذية

كتب محمد أبو عوض

أوصت جمعية تطوير صناعة الدواجن EPIS بضرورة تناول الأطعمة الغنية بالحديد مثل لحوم الدواجن والبيض كأسلوب غذائي للوقاية ضد المشاكل الصحية لنقص عنصر الحديد السبب الأكثر شيوعًا لفقر الدم أو الأنيميا الذي تؤدي إلى شحوب البشرة وفقدان الشهية والضعف والإرهاق الشديد.

تؤكد منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" أن الأنيميا تمثل تحدياً صحياً في مصر، حيث تؤثر على ٢٧٫٢٪ من الأطفال دون سن الخامسة و٢٥٪ من النساء في سن الإنجاب بين ١٥-٤٩ سنة، لذا يعد نقص الهيموجلوبين في خلايا الدم الحمراء أثناء الحمل أحد الأسباب الرئيسية لفقر الدم عند الرضع والأطفال.

تعتبر لحوم الدواجن أهم المصادر الجيدة للحصول على مستويات كافية من الحديد من خلال النظام الغذائي، حيث سجلت هيئة الزراعة الأمريكية USDA أن كل 100 جم كبد دجاج تحتوي على 8.99 مجم حديد بينما تحتوي قطعة دجاج 100 جم على 0.49 مجم حديد.

طبقاً لتقارير منظمة يونيسيف فإن الأمراض الناتجة عن سوء التغذية تتسبب في أكثر من ثلث وفيات الأطفال في مصر، كما أن الأطفال الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة هم أكثر عرضة للإصابة بمشاكل صحية خطيرة، بما في ذلك مرض السكري من النوع الثاني، وارتفاع ضغط الدم، وأمراض الكبد.

وفقًا لتوصيات المعهد الوطني الأمريكي للصحة، فإن كمية الحديد اليومية الموصي بها للبالغين تختلف حسب الجنس والعمر، حيث تحتاج النساء إلى المزيد من الحديد أكثر من الرجال بسبب فقد الحديد أثناء الدورة الشهرية ونمو الجنين أثناء الحمل والرضاعة الطبيعية.

احتياجات الحديد للبالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 19 - 50 عامًا الرجال البالغين 8 مجم النساء البالغات 18 مجم النساء خلال فترة الحمل 27 مجم النساء أثناء الرضاعة 9 مجم

بينما يحتاج الرجال والنساء فوق سن الخمسين إلى 8 مجم فقط من الحديد يوميًا، وتشكل سوء التغذية عبئاً مضاعفاً على معدلات نمو الاقتصاد المصري حيث تستنزف ما يقدر بنحو 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي السنوي من خلال الإنتاجية المفقودة أو تكاليف النظام الصحي.