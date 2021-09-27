تفاصيل مصرع 3 أصدقاء فى حادث مروع بطريق مصر الإسماعيلية.. لايف وصور

قدم اليوم تلفزيون السابع بثا مباشرا من قرية العراقى بأ بوحماد شرقية والتي ودعت 3 من خيار شبابها الذين لقوا مصرعهم أثناء الذهاب من أجل العمل ضحايا لقمة العيش عقب تصادم سيارتين على الطريق.

اليوم السابع من داخل منزل المرحوم محمد رياض الأبن الأكبر للأسرة وهو سند الأسرة، وقال الدة الضحية: "هو ابنى الكبير ويبلغ من العمر ما يقرب من 20 سنة وقضى الخدمة العسكرية وتسلم الشهادة من حوالى 20 يوم تقريبا".

وقالت شقيقته "إن محمد كان عائدا من شغله العصر وتلقينا خبر وقوع الحادث وذهبنا وجدناه بالمستشفى جثة هامده وهو طيب وكان دائم الذهاب للعمل والبحث عن لقمة العيش للأسرة ومحمد كان خاطب ومحصلش نصيب أن يتم خطوبته وتم دفنه فجر اليوم هو وزملائه في مقابر العائبة وسط وجود أعداد كبيرة من الأهالى".

وعلى جانب آخر حالة من الحزن الشديد سيطرت على أسرة محمد وخاصة والدته التي فقدت النطق تماما ولم تستطيع الكلام ومن جانبهن قامت سيدات القرية بالدعاء لمحمد بأن يتغمده الله بواسع رحمته وأن يصبر أهله.

أما خال محمد قال: "ربنا يصبرنا على ما حدث محمد كان أطيب خلق الله وكان في حاله ومحب للناس جميعا والقرية كلها في حالة من الحزن الشديد لأنها خسرت 3 من خيرة شبابها كلهم كانوا في طريقهم للبحث على لقمة العيش وربنا يصبر أسر الصحايا ويجعل مثواه الجنه بإذن الله".

فيما قال والد محمد "كان عمود البيت وهو من كان يساعدنى وجانى الخبر كالصاعقة وقال لى أحد الأهالى أن أبنك توفى في حادث تصام وتم نقله للمستشفى وتم دفنه في فجر اليوم ومحمد هو مصدر الدخل الوحيد لنا ويعول الأسرة بالكامل المكونه من شقيقه وبنتين".