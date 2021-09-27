اليوم السابع
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البورصة تغرم "الزيوت المستخلصة ومنتجاتها" 50 ألف جنيه لمخالفتها قواعد القيد

الإثنين، 27 سبتمبر 2021 10:01 ص
البورصة تغرم "الزيوت المستخلصة ومنتجاتها" 50 ألف جنيه لمخالفتها قواعد القيد البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة أمس الأحد، 50 ألف جنيه، وذلك لعدم التزام شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها بالمادتين 28 و34 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، تسدد خلال 15 يوما من تاريخ إخطار الشركة بقرار لجنة القيد وعلى أن يعاد عرض موقف الشركة على لجنة القيد في حالة عدم الالتزام بنهاية المهلة الممنوحة.
 
كما قررت اللجنة، التنبيه على شركات سبيد ميديكال، العرفة للاستثمارات والاستشارات، المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، بمراعاة أحكام المادة 31 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة 45 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية مستقبلًا.
 
وتنص المادة 31 من قواعد القيد بالبورصة على أن تلتزم الشركة المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية بموافاة الهيئة والبورصة بقرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية فور انتهائها وبحد أقصى قبل بدء أول جلسة تداول تالية لانتهاء الاجتماع، كما تلتزم الشركة بموافاة البورصة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ انعقاد الجمعية العامة بالمحاضر، على أن تكون معتمدة من رئيس مجلس الإدارة.
 
على أن تلتزم الشركة بموافاة البورصة بمحاضر اجتماعات الجمعية العامة المصدق عليها من قبل الجهة الإدارية المختصة، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 3 أيام عمل من تاريخ تسلمها، وتلتزم البورصة بنشر القرارات والمحاضر السابق الإشارة إليها فور ورودها على شاشات التداول وعلى الموقع الإلكترونى للبورصة.
 

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