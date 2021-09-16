البورصة تغرم 7 شركات 45 ألف جنيه لمخالفتها قواعد القيد

كتب هانى الحوتى

قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة اليوم الخميس، تغريم 7 شركات 45 ألف جنيه لمخالفتها قواعد القيد وهم شركتي العامة للصوامع والتخزين، مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري بقيمة 10 آلاف جنيه لكلًا منهما، وذلك لمخالفة الشركتين لأحكام المادة 32 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة 44 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

كما قررت اللجنة، توقيع التزام مالي على 5 شركات بقيمة 5 آلاف جنيه وهي الصناعات الغذائية العربية-دومتي، جولدن بيراميدز بلازا، نايل سيتي للاستثمار، شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي-نيوداب، جهينة للصناعات الغذائية لمخالفة أحكام المادة 46 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية وذلك فى ضوء أحكام المادة 64 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية، لموافاة البورصة بالقوائم المالية المستقلة والمجمعة ربع السنوية عن الفترة المالية المنتهية في 30/06/2021.

وفي نفس السياق قررت لجنة القيد بالورصة، إنذار شركتي بنك فيصل الإسلامي المصري، نايل سيتي للاستثمار بضرورة الالتزام بأحكام المادة 46 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

وتنص المادة 32 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية على :" تلتزم الشركة المقيد لها أوراق مالية بموافاة الهيئة والبورصة بملخص القرارات المتضمنة أحداث جوهرية الصادرة عن مجلس إدارتها فور انتهائها وبحد أقصى قبل بدء أول جلسة تداول تالية لانتهاء الاجتماع، كما تلتزم الشركة المقيدة بالبورصة بموافاة الهيئة والبورصة ببيان معتمد من مجلس إدارة الشركة بأهم نتائج أعمالها مقارنة بالفترة المقابلة وفقاً للنموذج المعد لذلك من البورصة وذلك فور انتهاء مجلس الإدارة من الموافقة على القوائم المالية السنوية أو ربع السنوية (الدورية) تمهيداً لإحالتها لمراقب الحسابات ليصدر بشأنها تقريره. على أن يتم ذلك الافصاح عقب انتهاء الاجتماع وبحد أقصى قبل بداية جلسة التداول التالية لانتهاء الاجتماع.