الأمم المتحدة تجدد دعوتها لدعم الاقتصاد اليمني للحفاظ على العملة

(أ ش أ)

جددت الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، دعوتها إلى ضرورة الدعم العاجل لاقتصاد اليمن؛ للحفاظ على العملة المحلية التي تشهد تراجعا قياسيا.

وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية باليمن- في بيان، أوردته قناة (اليمن) الفضائية الشرعية: أن هناك ضرورة عاجلة لدعم ‎الاقتصاد اليمني، للحفاظ على استقرار ‎العملة، ومعالجة بعض الأسباب الجذرية لانعدام الأمن الغذائي، داعيا في الوقت ذاته إلى ضرورة الدعم العاجل لمنع الانهيار التام للأنظمة المؤسسية، بما في ذلك مرافق الخدمات الأساسية ونظم الحماية الاجتماعية.

جدير بالذكر أن العملة الوطنية في اليمن تشهد تراجعا غير مسبوق أمام الأجنبية، وتجاوز سعر الدولار الواحد 1200 ريال، وسط تدهور كبير في الأوضاع المعيشية.