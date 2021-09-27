إخلاء ونقل 1842 أسرة من عزبة أبو قرن بمصر القديمة لوحدات مفروشة بالسلام

كتب سيد الخلفاوى

واصلت أجهزة محافظة القاهرة نقل سكان منطقة عزبة أبو قرن العشوائية بمصر القديمة لوحدات مفروشة بمدينة معا بالسلام، ضمن خطة تطوير المناطق العشوائية وتوفير سكن ملائم لسكان تلك المناطق، حيث يتم تسليم شقق مجهزة للأسر المستحقة.



من جانبها أكدت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أنه تم الانتهاء من إزالة 750 عقار من إجمالى 1413 عقار مقرر هدمهم وتم نقل وإخلاء 1842 أسرة من أصل 4758 أسرة بالمنطقة.



وأضافت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، خلال تفقدها أعمال النقل والإزالة بمنطقة عزبة أبو قرن، أنه تم زيادة عدد اللجان لتسريع إجراءات فحص أوراق السكان ونقل الأسر للوحدات البديلة، كما تم تشكيل لجنة برئاستها لفحص طلبات التظلمات أول بأول وتسكين المستحقين، وذلك لسرعة إخلاء المنطقة حفاظا على حياة المواطنين بتلك المنطقة، المصنفة ضمن الأماكن الغير أمنه.



وأوضحت "عبد المنعم"، أن الهدف من إزالة المنطقة هو توفير سكن ملائم لأهالينا، وتواجد عدد كبير من العقارات الخطرة انشائيا وتمثل تهديد لحياة المواطنين، مشيرة إلى أن إجمالى عدد الأسر بمنطقة عزبة أبو قرن يبلغ 4756 أسرة تقريبا، ومساحة المنطقة 42 فدان تقريبا، ، لافتة إلى أن المحافظة توفر وسائل لنقل الأسر ومتعلقاتهم الشخصية للوحدات الجديدة، حيث يتسلمون وحدات بها كافة الفرش والتجهيزات والأجهزة الكهربائية.