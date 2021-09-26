ننشر أسماء الضحايا الخمس فى حادث سيارة التنقيب عن الذهب بأسوان

أسوان - عبد الله صلاح

لقى 5 أشخاص مصرعهم، اليوم، الأحد، فى حادث تصادم سيارة ربع نقل بأخرى شاحنة بمنطقة جبلية بمركز إدفو شمال محافظة أسوان، وذلك فى محاولة لأصحاب السيارة التنقيب بحثا عن الذهب.

وينشر "اليوم السابع" أسماء المتوفين الخمسة فى الحادث وهم: "ناصر صلاح أحمد محمد وأحمد سعد محمد طاهر وغانم ربيع أحمد محمد ومحمد على رمضان عثمان ورأفت عيد أحمد على"، وتم إيداعهم بمشرحة إدفو وإخطار النيابة لتولى التحقيقات.

تلقى مرفق إسعاف أسوان تحت إشراف الدكتور محمد الدخيلى، مدير المرفق، إخطارا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ربع نقل بأخرى شاحنة فى منطقة جبلية شرق مصنع النصر للتعدين، وأسفر الحادث عن مصرع 5 أشخاص، تم نقلهم إلى المشرحة تحت تصرف النيابة.

وتبين من التحريات الأولية لمباحث مركز شرطة إدفو بمديرية أمن أسوان، أن السيارة كان على متنها 5 أشخاص كانوا عائدين من محاولة تنقيب عن الذهب واصطدمت السيارة بأخرى شاحنة ولقى الأشخاص على متن السيارة الأولى مصرعهم جميعا فى الحادث، وتحرر المحضر اللازم للواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.