مطرانية البحر الأحمر تحذر من التعامل مع الراهب المزيف.. تعرف على التفاصيل

البحر الأحمر - عماد عرفة

حذرت مطرانية البحر الأحمر، أبنائها من التعامل مع أحد الأشخاص الذى ينتحل صفة راهب والذى يدعى أنه راهب ويحمل اسم "أ. م."، وذلك بأى شكل من الأشكال، سواء بالاستضافة أو الزيارات أو التزاور بسبب انتحاله للشخصية الكنسية، وبناء على بيان لجنة شئون الرهبنة بالمجمع المقدس.

وأكدت مطرانية البحر الأحمر فى بيان تم نشره على صفحتها الرسمية، أن المدعو سالف الذكر حضر إلى منطقة القديس مكاريوس السكندرى بوادى الريان طالبًا الانضمام كراهب وتبين أنه حياة الرهبنة لا تناسبه وتم استبعاده، وبالبحث تبين أن المدعو ظهر للناس أنه راهب ولم يكن يحصل على الرهبنة فى دير من الأديرة.

وحذرت المطرانية مواطنيها والمترددين عليها من التعامل معه وأنها غير مسؤولة عن أى تعاملات غير قانونية أو مجتمعية لأفعاله وأقواله، حيث جاء ذلك بعد العرض على لجنة شئون الرهبنة بالمجمع المقدس.

وأكدت الكنيسة أنها غير مسئولة عن أى نتائج قانونية أو مجتمعية لأفعاله أو تعاملاته داعين المسئول للعودة عن أخطائه وتقديم التوبة أمام الله.