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محافظ القليوبية يتابع أعمال المرحلة الثانية من ممشى النيل بمدينة بنها

الأحد، 26 سبتمبر 2021 10:44 ص
محافظ القليوبية يتابع أعمال المرحلة الثانية من ممشى النيل بمدينة بنها محافظ القليوبية يتابع أعمال ممشى النيل ببنها
القليوبية - إبراهيم سالم

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أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة تفقدية بمدينة بنها، يرافقه المهندس على عبد الستار رئيس مجلس المدينة، حيث تفقد خلالها أعمال إنشاء ممشى النيل المرحلة الثانية لدفع الأعمال وتذليل العقبات، كما تفقد أعمال تطوير الممشى بنادى الشرطة ونادى التطبيقين ونادى الزراعيين، بالإضافة إلى متابعة أعمال تطهير نهر النيل من قبل مديرية الري.

ووجه المحافظ، بضرورة أن يراعى فى تصميمات الممشى الجانب الجمالى والحضاري، واستخدام أنظمة الإنارة ودورات المياه والتشجير والرصف الحديث بشكل يليق بأبناء المحافظة.

وأكد المحافظ، على ضرورة وجود رامبات لذوى الاحتياجات الخاصة، وأيضًا وضع صناديق للقمامة لإظهار الممشى بالمظهر الحضارى اللائق والمشرف لعاصمة محافظة القليوبية، وليصبح متنفسا لأهالى مدينة بنها والقرى المجاورة للاستمتاع بمشاهدة نهر النيل .

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محافظ القليوبية يتابع أعمال ممشى النيل ببنها

 

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محافظ القليوبية يتابع أعمال ممشى النيل ببنها

 

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محافظ القليوبية يتابع أعمال ممشى النيل ببنها

 

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محافظ القليوبية يتابع أعمال ممشى النيل ببنها

 

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محافظ القليوبية يتابع أعمال ممشى النيل ببنها

 

 

 


محافظ القليوبية

ممشى النيل

بنها

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