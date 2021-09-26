اليوم السابع
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محافظ الشرقية يتفقد كوبرى أبو طبل بمنيا القمح لبحث إمكانية توسعته.. صور

الأحد، 26 سبتمبر 2021 02:09 م
محافظ الشرقية يتفقد كوبرى أبو طبل بمنيا القمح لبحث إمكانية توسعته.. صور تفقد كوبري أبو طبل
الشرقية - إيمان مهنى

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اجرى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، زيارة تفقدية لمركز منيا القمح للوقوف على مستوى الخدمات المؤداه للمواطنين والتعرف على احتياجاتهم على الطبيعة وتقديم أفضل الخدمات لهم.

بدأ محافظ الشرقية زيارته بتفقد منطقة كوبرى أبو طبل والذى يُعد محوراً مرورياً هاماً يربط بين مدينة منيا القمح وقرية شلشلمون و مركزى مشتول السوق وبلبيس وذلك لبحث إمكانية تنفيذ مقترح توسعة الكوبرى والطريق لاستيعاب الحركة المرورية وتخفيف حدة الزحام بالمنطقة حفاظاً على أرواح المواطنين.

أوضح محافظ الشرقية أن المحافظة بالتعاون مع مديرية الطرق إنتهت من وضع الدراسة اللازمة لتوسعة الكوبرى والطريق وذلك من خلال إنشاء عدد 2 كوبرى على مصرفى القليوبى وأبو الأخضر بتكلفة 22 مليون جنيه وتغطية جزء من ترعة المدير بطول 500 متر بنظام قطاع خرسانى مغطى(Box section) بتكلفة 12 مليون جنيه وكذلك إجراء أعمال رصف فوق التغطية لنفس المسافة بتكلفة 3.5 مليون جنيه لتصبح التكلفة الإجمالية 37.5 مليون جنيه، وذلك لفك الاختناقات المرورية بمنطقة كوبرى أبو طبل بمنيا القمح.

أكد محافظ الشرقية أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية تعمل على مدار الساعة لسرعه إنهاء المشروعات الخدمية والتنموية الجارى تنفيذها على أرض المحافظة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم فى جميع المجالات.

شارك المحافظ اللواء السعيد عبد المعطى الخبير الوطنى للتنمية المحلية والمحاسب محمد عبد الوهاب رئيس مركز ومدينة منيا القمح وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ.

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تفقد كوبري أبو طبل 
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تفقد كوبري أبو طبل 

 

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تفقد كوبري أبو طبل 

 

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تفقد كوبري أبو طبل 

 

 


الشرقية

منيا القمح

كوبرى ابوطبل

اخبار الشرقية

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