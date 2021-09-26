اليوم السابع
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رئيس جهاز العاشر من رمضان يتفقد مشروعات الإسكان بالمدينة

الأحد، 26 سبتمبر 2021 11:42 ص
رئيس جهاز العاشر من رمضان يتفقد مشروعات الإسكان بالمدينة جانب من اللقاء
كتب أحمد حسن

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تفقد المهندس أحمد عمران أحمد، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، مشروعات الإسكان الجارى تنفيذها، وبدأ الجوله بمتابعة  الأعمال الجاري تنفيذها بموقع  ٣٧ عمارة،  تضم 740 وحدة سكنية بالمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" غرب الحى الـ14 بالمدينة، وذلك في ضوء توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدفع العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بالمدن الجديدة.
 
وتفقد المهندس أحمد عمران، ومرافقوه، نماذج تشطيبات الوحدات السكنية، موضحاً أنه تم الانتهاء من تنفيذ العمارات بالكامل المشروع، بجانب تنفيذ أعمال المرافق " مياه – صرف – كهرباء – طرق- غاز طبيعي" .
 
كما تابع رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، كافة الأعمال الأخرى داخل المشروع، وكذا أعمال تنسيق الموقع حتى يتم تسليم الوحدات لمستحقيها كاملة المرافق، كما حرص  على الاطمئنان على تواجد كافة العاملين في المواقع المختلفة، مشدداً على الشركات المنفذة للأعمال بسرعة الانتهاء في التوقيتات المحددة وطبقا للجدول الزمني المتفق عليه وبالجودة المطلوبة.
 
 

وزاره الاسكان

المدن الجديده

مدينه العاشر من رمضان

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