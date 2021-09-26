جامعة المنوفية تحقق لقب بطولة البنتابول الأولى للجامعات المصرية بقناة السويس

المنوفية - محمد فتحى

حقق فريق جامعة المنوفية المركز الأول في بطولة البنتابول الأولى للجامعات المصرية، والتي نظمتها جامعة قناة السويس بالتعاون مع الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، حيث شاركت جامعة المنوفية في البطولة، تحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة، والدكتورة نانسي أسعد نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وإشراف من الدكتور محمد شاهين مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، وكابتن ياسر كمال مدير النشاط الرياضي بالجامعة، وكابتن معتز يونس مسؤول النشاط الرياضي .

وحصلت جامعة المنوفية على كأس البطولة عقب تخطي جماعة دراية بالفوز 3/2 ثم تخطي عقبة قناة السويس بالفوز 2/1 قبل لقاء جامعة سيناء في النهائي والفوز بركلات الترجيح 3/2.

وضم تشكيل فريق جامعة المنوفية في اللعبة كلا من، خالد طلبه رئيس الوفد، ومحمود درويش مشرفا واللاعبين أحمد محمد تعيلب بالفرقة الثالثة كلية الهندسة بشبين ويوسف علاء الدين بالفرقة الثانية كلية الزراعة وأحمد طارق بالفرقة الثالثة كلية تجارة ومحمود أبو شنب بالفرقة الرابعة كلية التربية الرياضية وعمرو عثمان بالفرقة رابعة تجارة .