اليوم السابع
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تعرف على أسعار السمك في سوق العبور للجملة اليوم

الأحد، 26 سبتمبر 2021 05:00 ص
تعرف على أسعار السمك في سوق العبور للجملة اليوم اسماك ارشيف
كتب أحمد حمادة

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شهدت   أسعار الأسماك اليوم الأحد 26-9-2021 استقرارا في سوق العبور للجملة، وسجل البلطي المزارع 1 20-23 جنيها للكيلو، و البلطي المزارع 2 سجل 17-19 جنيها ، وتراوحت أسعار البلطي الأسواني بين 17-37 جنيها للكيلو، والفيليه البلطي 30 - 110 جنيها للكيلو. 
 
 
 
وتراوحت أسعار البوري "1" بين 40-50 جنيها للكيلو، و البورى 2 يتراوح الكيلو بين 25-35 جنيها للكيلو، و سجلت أسعار المرجان "2" 23 – 27 جنيها للكيلو، والمرجان المجمد 15 – 25 جنيها للكيلو ، أسعار المكرونة السويسي 70-80 جنيها للكيلو.
 
 
وسجل البياض الأملس " 2 " 25 – 35 جنيها للكيلو ، أسعار القشر بياض بين 70-100جنيها للكيلو، وتراوح البربون بين " 1 " لـ34-40 جنيها للكيلو ، والبربون " 2 " 25-35 جنيها لللكيلو، وتراوحت أسعار الجمبرى الجامبو بين 400 – 450 جنيها للكيلو، والجمبرى " 1 " 300 – 360 جنيها للكيلو، والجمبرى " 2 " 200 – 250 جنيها.

أسعار السمك

سعر السمك اليوم

أسعار الأسماك

سوق العبور

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