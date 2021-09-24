اليوم السابع
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تعرف على أسعار السمك والجمبرى اليوم الجمعة بسوق العبور للجملة

الجمعة، 24 سبتمبر 2021 09:00 ص
تعرف على أسعار السمك والجمبرى اليوم الجمعة بسوق العبور للجملة أسماك -أرشيفية
كتب أحمد حمادة

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يرصد اليوم السابع أسعار الأسماك اليوم الجمعة 24 -9-2021 فى سوق العبور للجملة، والذى شهد استقرارا لجميع الأصناف وفقا لما أعلنته شعبة الأسماك بالغرفة التجارية.

 

وتراوحت أسعار البورى "1" بين 40 - 50 جنيها للكيلو، والبورى 2 يتراوح الكيلو بين 25 - 35 جنيها للكيلو، أسعار البلطى الأسوانى بين 17-37 جنيها للكيلو، وسجل البلطي المزارع "1" 21 - 24 جنيها للكيلو، والبلطى المزارع 2 سجل 17-20 جنيها، والفيليه البلطي 30 - 110 جنيها للكيلو.

 

وسجلت أسعار المرجان "2" 23 – 27 جنيها للكيلو، والمرجان المجمد 15 – 25 جنيها للكيلو ، أسعار المكرونة السويسي 70 - 80 جنيها للكيلو، وتراوح البربون بين "1" لـ34 - 40 جنيها للكيلو، والبربون " 2 " 25 - 35 جنيها للكيلو، وسجل البياض الأملس " 2 " 25 – 35 جنيها للكيلو، أسعار القشر بياض بين 70 - 100جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار الجمبرى الجامبو بين 400 – 450 جنيها للكيلو، والجمبرى "1" 300 – 360 جنيها للكيلو، والجمبرى " 2 " 200 – 250 جنيها.


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