بث مباشر.. حكاية أول مزرعة سمكية بالنظام المغلق تعيد تدوير المياه بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

رصد تليفزيون اليوم السابع تجربة فريدة لـ3 شباب أشقاء، لإنشاء مزرعة تعمل بالنظام المغلق وتعيد تدوير المياه في قلين البلد بمحافظة كفر الشيخ، وتمكن الشباب من تنفيذ التجربة بالتعاون مع محافظة كفر الشيخ، وجامعة كفر الشيخ بكلية الزراعة والثروة السمكية، بتشجيع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس الجامعة.

وقال علاء محمود العقدة، صاحب المزرعة، إنها تتكون من معدات وفلاتر مرتبطة ببعضها البعض، ويتم تدوير المياه ضمن دائرة مغلقة من تلك المعدات والفلاتر، وتم إنشاء المزرعة بأعلى التقنيات المتبعة حالياً في نظم الاستزراع السمكى، كواحدة من أحدث النماذج في مصر، بطاقة إنتاجية تصل إلى 25 طن أسماك سنوياً من مساحة 350 مترا فقط، بكثافة سمكية تصل إلى 65 كيلو جراما بكل متر مكعب في السنة الأولى، ومخطط زيادة الكثافة إلى 80 كيلو جراما في المتر المكعب، لتصل حجم الإنتاج السنوي لـ31 طن سنوياً.

وأكد علاء العقدة، أن المزرعة تتكون من 10 أحواض بقطر 4 متر، وفلتر أو مرشح ميكانيكي ينقى المياه من فضلات الاسماك ،وفلتر أو مرشح رملي لتنقية المياه من المخلفات الصلبة، وجهاز الأشعة فوق البنفسجية وينقى المياه من البكتريا، وفلاتر بيولوجية، والتي تحول مخلفات الأسماك الذائبة أقل ضررا، بالإضافة إلى محولات أكسجين.

وقال عرفة، إنها تجربة علمية مبهرة ومتاحة للجميع للاطلاع عليها للاستفادة منها بدلا من إهدار الأراضي، ليتم تحويل زراعة الأسماك في مساحات واسعة لأحواض قطرها 4 أمتار، فكل 3 أحواض يمثلون إنتاج فدان، مؤكداً أننا نستخدم مياه جوفية، ونستغل اكسجين الجو من خلال مولد، ويتضاعف الإنتاج لـ4 أضعاف ما تنتجه المزارع السمكية.

وأضاف مدحت العقدة، أن تلك التجربة، ستوفر أراضي لزراعتها بدلا من زراعة الأسماك على مساحات شاسعة، وتعطى إنتاج أعلى، بالإضافة لتوفير المياه، وإنتاج مخصبات زراعية للاستفادة منها في عملية تخصيب الأراضي الزراعية، لزيادة الإنتاج، بالإضافة لاستخدام التكنولوجيا في متابعة الأعمال بالمزرعة من خلال ابلكيشن بالمحمول، ولا يشترط انشاء المشروع في الأراضي الزراعية ، فالمشروع يوفر المياه ولا يحتاج لمياه كثيرة، فالأفضل اقامة بالصحراء ، واستغلال ألاف الأفدنة في المناطق الصحراوية والظهير الصحراوي في اقامة ذلك المشروع، إضافة لاحتياجه لدرجة حرارة عالية.

وأكد عمرو العقدة، أنها دورة إنتاجية كاملة من خلالها توفير الأراضي والمياه، وتوفير الأكسجين من خلال مولدات أكسجين التي تولد الأكسجين الصافي عن طريق فصله من الهواء الجوي بنقاوة عالية 95% بدون استخدام اسطوانات الأكسجين، مشيراً إلى أن إنتاج مساحة 360 متر يوازي إنتاج 10 أفدنة من المزارع السمكية العادية.