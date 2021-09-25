اليوم السابع
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هل ينهار الذهب خلال نوفمبر؟.. قرار أمريكي وشيك سيغير خريطة الأسعار (فيديو)

السبت، 25 سبتمبر 2021 03:20 م
هل ينهار الذهب خلال نوفمبر؟.. قرار أمريكي وشيك سيغير خريطة الأسعار (فيديو) أسعار الذهب اليوم
كتب – إسلام سعيد

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يترقب المتابعون لحركة سعر الذهب في مصر احتمالات هبوط الأسعار حتى يقوموا بعملية الشراء، لذلك يقدم اليوم السابع حلقة جديدة من برنامج أسواق، حول رؤية مستقبل سعر الذهب في مصر، وكذلك احتمالات الهبوط الكبير في المعدن الأصفر في مصر خلال شهر نوفمبر القادم.

 

سعر الذهب يترقب حدثا كبيرا خلال نوفمبر القادم، بعد أن ألمح البنك الفيدرالي إلى تقليص برنامج شراء السندات في نوفمبر، كما نوه إلى إمكانية رفع الفائدة في 2022، وهذه التطورات من شأنها التأثير بقوة على أسعار الذهب، حيث ستتجه الأموال إلى تجارة الفائدة والابتعاد عن الذهب الذي لا يدر عائدا.

 

قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول إن المجلس قد يبدأ تقليص برنامجه الضخم لشراء السندات اعتبارا من نوفمبر، فيما ألمح إلى إمكانية رفع أسعار الفائدة في عام 2022.

وأضاف باول عقب انتهاء اجتماع لجنة السوق المفتوحة بالمجلس الذي امتد على مدار يومين الأسبوع الماضي، أن الإعلان عن سياسات الفترة المقبلة بشأن الفائدة قد يصدر خلال الاجتماع المقبل المقرر عقده يومي 2 و3 نوفمبر.

 

الاجتماع المرتقب لمجلس الاحتياطي الأمريكي المقرر عقده يومي 2 و3 نوفمبر2021 سيخرج بنتائج سيتكون لها آثار كبيرة ومباشرة على سوق الذهب وأسعار المعدن النفيس في كافة البورصات.

 

 


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