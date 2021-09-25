صحة الوادى الجديد: حصر 8170 حالة ضمن مبادرة عزل مصابى كورونا منزليًا

الوادى الجديد-ماهر البهنساوى

أعلنت مديرية الصحة والسكان فى محافظة الوادى الجديد، عن متابعة 8170 حالة من مصابى فيروس " كورونا" معزولة منزليا خلال الأشهر الستة الماضية.

وقال الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادى الجديد، فى تصريح صحفى، اليوم السبت، استمرار مبادرة رئيس الجمهورية الخاصة بمتابعة حالات العزل المنزلى لمرضى فيروس "كورونا" المستجد، تحت شعار 100 مليون صحة، وذلك فى إطار حرص الدولة المصرية على صحة وسلامة جميع مرضى فيروس كورونا المستجد من مخاطر مضاعفات المرض وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأشار محروس، فى بيان صحفى له، اليوم السبت، إلى تقديم الخدمة الطبية، ومتابعة 8170 حالة بالمحافظة خلال الـ 6 أشهر الماضية، تنوعت ما بين زيارات منزلية ومتابعات تليفونية، للاطمئنان على صحة المرضى، حيث يجرى خلال الزيارات المنزلية قياس درجة الحرارة وقياس نسبة الأكسجين وجميع العلامات الحيوية، كما جرى متابعة تطورات الحالة الصحية للمرضى دوريًا، وفى حالة حدوث أى مضاعفات مرضية يتم نقل الحالة إلى المستشفيات المخصصة لاستقبال مرضى فيروس كورونا المستجد لتلقى الرعاية الطبية.

وقال محروس، إن المبادرة تستهدف متابعة الحالات البسيطة المصابة بفيروس "كورونا"، الذين يخضعون للعزل المنزلى الذى جرى تشخيصهم عن طريق المستشفيات، وتسجيلهم على قاعدة بيانات المنظومة الخاصة بتتبع بلاغات فيروس كورونا.