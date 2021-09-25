حياة كريمة فى المنيا.. إنشاء مركز شباب ومجمع خدمات بقرية أولاد مرجان بديرمواس

المنيا - حسن عبد الغفار

مشروعات طال انتظارها من قبل أهالى قرى المنيا، ومع مبادرة حياة كريمة أصبح الحلم حقيقة، بسواعد أبنائها الذين يعملون ليل نهار للانتهاء من مشروعات حياة كريمة فى قرى محافظة المنيا التى تضم 192 قرية بالإضافة إلى 757 تابعة لها بـ5 مراكز هى ديرمواس وملوى و ابوقرقاص، ومغاغة والعدوة بتكلفة حوالى 23 مليار جنيه .

ومن بين تلك القرى قرية أولاد مرجان التابعة لمركز ديرمواس والتى ظلت تحلم بنقطة اسعاف لإنقاذ المرضى والمصابين، ومع بداية مشروعات حياة كريمة بالقرية تم تسليم الارض المقترحة لإنشاء وحدة اسعاف بقرية أولاد مرجان على طريق ديرمواس دلجا والتى سيبدأ العمل بها قريبا خدمة لأهالى غروب ديرمواس لسرعة اسعاف أى حالة فى اسرع وقت .

بالإضافة إلى عدد من المشروعات يجرى العمل بها فى قرى اخرى ومنها انشاء مركز شباب اودا باشا ومجمعات الخدمات التى يتغير واقع تلك القرى وتوفر لهم الخدمات، ويأتي ذلك فى ظل المتابعة المستمرة لسير العمل والوقوف على أى مشكلات للعمل على حلها .

إلى جانب الكثير من المشروعات التى تجرى على أرض قرى مركز ملوى والتى تشهد تغير كبير فى واقعها من مشروعات صرف صحى وغاز طبيعى ووحدات صحية ومدارس ومراكز شباب وغيرها من المشروعات الجارى تنفيذها بمركز ملوى ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة و يبلغ 455 مشروع بمركز ملوى موزعين ب18 قطاع خدمى متنوع .