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أخبار × 24 ساعة.. توفير دليل للمعلم فى اللغة العربية للصف الرابع الابتدائى

السبت، 25 سبتمبر 2021 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. توفير دليل للمعلم فى اللغة العربية للصف الرابع الابتدائى وزارة التربية والتعليم
إعداد – أسامة عبد الحميد

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم "اليوم السابع" قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى:


التعليم العالى: مد فترة قبول أوراق طلاب الشهادة الأمريكية حتى 30 سبتمبر

التعليم تكشف حقيقة استخدام صورة الفنان محمد هنيدى فى كتاب الأحياء للثانوية

بدء غلق المحلات 10 مساءً وفقا للمواعيد الشتوية الجمعة المقبل

غدا.. انخفاض بدرجات الحرارة على كافة الأنحاء والعظمى بالقاهرة 30 درجة

الربط مع المونوريل وتفعيل مسارات للدراجات.. أبرز خطط النقل بالمدن الجديدة

التنمية المحلية: إزالة 5226 مبنى مخالفا و2208 حالات تعد على الأرض الزراعية

الأوقاف تفتتح 16 مسجدا جديدا اليوم بمحافظتى البحيرة وسوهاج

التعليم: منهج العربى للرابع الابتدائى امتداد للتطوير من الصفوف السابقة.. صور

التعليم تعلن توفير دليل للمعلم فى اللغة العربية للصف الرابع الابتدائى.. صور

ضبط "خريج تجارة" يكشف على المرضى داخل محل مستلزمات طبية بمدينة نصر

البيئة تضبط مزرعتين مخالفتين للاتجار بالحياة البرية وتنقذ 94 حيوانا.. صور

القوى العاملة: تعيين 462 شابا بينهم 21 من ذوى الاحتياجات الخاصة بالسويس

 


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