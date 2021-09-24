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الأوقاف تفتتح 16 مسجدا جديدا اليوم بمحافظتى البحيرة وسوهاج

الجمعة، 24 سبتمبر 2021 09:00 ص
الأوقاف تفتتح 16 مسجدا جديدا اليوم بمحافظتى البحيرة وسوهاج أحد المساجد الجديدة المقرر افتتاحها
كتب على عبد الرحمن

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تفتتح وزارة الأوقاف اليوم 15 مسجدًا جديدًا (إحلالًا وتجديدًا)، ومسجدا واحدا صيانة وترميمًا، مؤكدة أنه بذلك يكون إجمالي ما تم افتتاحه من1 /7 /2021م حتى تاريخه (196) مسجدًا، منها (173) مسجدًا جديدًا (إحلالًا وتجديدًا)، و(23) مسجدًا صيانة وترميمًا.
 
وفيما يلى المساجد المقرر افتتاحها:
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد: 
 
مديرية أوقاف البحيرة 
 
1. عبد الجواد عبد الكريم – البرنوجي – مركز دمنهور
2. فوزي حسين – النوبارية
3. التقوى أبو زيد – شمال التحرير – مركز أبو المطامير 
4. عبد الله بن مسعود – الخزان – مركز دمنهور
5. أحمد محسن الغربية – مركز شبرا خيت
6. الهدايا – مورده دسونس – مركز ابو حمص 
7. سويف – بسنتواى – مركز  أبو حمص 
 
8. كفر داود – وادي النطرون
9. النور بمحطة ( 1 ) قرية المعركة – م ومدينة بدر 
10. النور العزبة البحرية – طلمبات - برسيق – أبو حمص 
11. إسكندر- البستان – مركز الدلنجات
12. صدناوي الكبير - السناوي  
13. حميده حسن - كوم البركة – كفر الدوار                                                                                   
 
مديرية أوقاف سوهاج 
14. الحفايظة – العوامر – العسيرات 
15. أحباب الرسول – قرية الحريزات الغربية – مركز المنشأة 
 
ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم: 
 
مديرية أوقاف البحيرة 
 
16. الرحمة الكبير – قرية خنيزة – مركز كوم حمادة أول 

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