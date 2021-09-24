الأوقاف تفتتح 16 مسجدا جديدا اليوم بمحافظتى البحيرة وسوهاج

تفتتح وزارة الأوقاف اليوم 15 مسجدًا جديدًا (إحلالًا وتجديدًا)، ومسجدا واحدا صيانة وترميمًا، مؤكدة أنه بذلك يكون إجمالي ما تم افتتاحه من1 /7 /2021م حتى تاريخه (196) مسجدًا، منها (173) مسجدًا جديدًا (إحلالًا وتجديدًا)، و(23) مسجدًا صيانة وترميمًا.
وفيما يلى المساجد المقرر افتتاحها:
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف البحيرة
1. عبد الجواد عبد الكريم – البرنوجي – مركز دمنهور
2. فوزي حسين – النوبارية
3. التقوى أبو زيد – شمال التحرير – مركز أبو المطامير
4. عبد الله بن مسعود – الخزان – مركز دمنهور
5. أحمد محسن الغربية – مركز شبرا خيت
6. الهدايا – مورده دسونس – مركز ابو حمص
7. سويف – بسنتواى – مركز أبو حمص
8. كفر داود – وادي النطرون
9. النور بمحطة ( 1 ) قرية المعركة – م ومدينة بدر
10. النور العزبة البحرية – طلمبات - برسيق – أبو حمص
11. إسكندر- البستان – مركز الدلنجات
12. صدناوي الكبير - السناوي
13. حميده حسن - كوم البركة – كفر الدوار
مديرية أوقاف سوهاج
14. الحفايظة – العوامر – العسيرات
15. أحباب الرسول – قرية الحريزات الغربية – مركز المنشأة
ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم:
مديرية أوقاف البحيرة
16. الرحمة الكبير – قرية خنيزة – مركز كوم حمادة أول
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