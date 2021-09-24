التعليم: منهج العربى للرابع الابتدائى امتداد للتطوير من الصفوف السابقة.. صور

كتب محمود طه حسين

قالت الدكتورة نوال شلبى مديرة مركز المناهج بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى: يعد كتاب اللغة العربية للصف الرابع الابتدائي امتدادًا لمنظومة تطوير اللغة العربية من الصفوف السابقة، حيث تكاملت مهارات اللغة (الاستماع – التحدث – القراءة – الكتابة) من خلال محتوى شائق وممتع، يتناسب مع خصائص التلاميذ، ويرضي ميولهم؛ فتنوع ما بين النصوص المعلوماتية، والقصص، والشعر، حيث يستطيع التلميذ من خلاله التدريب على مهارات اللغة، وتنمو ذائقته اللغوية من خلال الشعر، وتزداد ثروته اللغوية، ويكتسب المعارف من خلال التقاطع مع المواد الدراسية الأخرى. اجمل امنياتي بعام مثمر.



وكانت الدكتورة نوال شلبى، أكدت إنه علي مدار السنوات الثلاثة السابقة درس التلاميذ من الصف الأول الابتدائي حتي الصف الثالث منهج اكتشف وهو منهج متعدد التخصصات ومن هذه التخصصات المتعدده كانت المهارات المهنيه فتعرف التلاميذ علي بعض المهن في مجتمعنا وأدواتها وأهميتها ورسموا في الكتاب تصوراتهم عن هذه المهن.





وتابعت مديرة مركز المناهج: في الصف الرابع واستكمالا لذلك يدرسون مقررا عن هذه المهارات المهنية مع تطور يتناسب مع ما درسوه ومع تطور قدراتهم.





وتابعت مديرة مركز المناهج الدكتورة نوال شلبى: أن الأنشطة التي يحملها هذا المقرر تتناسب في امكانياتها مع إمكانيات المدرسة المصرية الحكومية وفي الأيام القليلة المقبلة سيتم تدريب قطاع كبير من المعلمين لتدريس المقرر أجمل الامنيات بالتوفيق لابنائنا الطلاب والمعلمين بالعام الدراسي الجديد.





















































































































