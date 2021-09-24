فريق جامعة أسيوط للعاملين يفوز بالمركز الأول على الجمهورية فى كرة اليد للرجال

أسيوط ـ هيثم البدرى

هنأ الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط فريق الجامعة للعاملين، وذلك لفوزهم بالمركز الأول على مستوى الجمهورية فى كرة اليد للرجال والمقامة على مستوى منتخبات المصالح الحكومية، والتى أقيمت تصفياتها النهائية بمدينة راس البر.

وأشاد رئيس الجامعة بالتمثيل المشرف لكافة أعضاء الفريق والذى ساهم فى تحقيق هذا الفوز، وذلك تحت إشراف وبقيادة شوكت صابر أمين عام الجامعة.

ومن جانبه، صرح شوكت صابر أن ذلك الفوز يعد الأول فى تاريخ الجامعة، والذى تم فى أعقاب فوز الفريق بالمركز الأول على مستوى محافظة أسيوط مما أهله للصعود للمنافسة على مستوى الجمهورية، حيث نجح فى الفوز على فرق كرة اليد الممثلة لمحافظات شمال سيناء، والغربية، والبحر الأحمر، والقليوبية والشرقية.