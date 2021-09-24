حياة كريمة.. قافلة سكانية لجامعتى دمنهور وعين شمس بقرية جواد حسنى بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

نظمت جامعة دمنهور برئاسة الدكتور عبيد صالح، بالتعاون مع جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمود المتينى وتحت رعاية اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة قافلة سكانية بقريه جواد حسنى بأبو حمص، وذلك بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو حمص برئاسة اللواء مدحت الزغد ووحدة السكان بديوان عام المحافظة وبمشاركة أساتذة متخصصون، ضمن مبادرة حياة كريمة.

تم إجراء الكشف على 834 مواطنًا من أهالى القرية تنوعت ما بين ( 119 حالة أطفال - 99 حالة أنف وأذن - 89 باطنة - 82 حالة للقلب والأوعية الدموية - 98 حالة عيادة المخ والأعصاب - 75 حالة عظام - 93 حالة جلدية - 65 أسنان - 65 رمد - 49 أمراض نساء) بالإضافة إلى 41 تحويلات على نفقة الدولة.

كما شملت القافلة تقديم خدمات بيطرية: 400 رأس أغنام علاج جماعى - 22 رأس اختبار حمل، كما تم رش 500 رأس أبقار وجاموس

محو الأمية وتعليم الكبار: تم استكتاب 77 من أهالى القرية رجال ونساء.

التموين: تم توزيع 60 اسطوانة غاز على أهالى القرية بسعر المصنع.

التضامن الاجتماعي: تم قبول طلبات 32 من الأهالى بخصوص تكافل وكرامه.

كما تم خلال القافلة صيانة 12 كشافا بشوارع القرية.

وتم توفير الدواء بالإدارة الصحية وتشجير مداخل القرية وإزالة 8 طن تراكمات ووضع صناديق قمامة من قبل الوحدة المحلية.



أعضاء القافلة



قافلة بيطرية