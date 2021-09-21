فصل التيار الكهربائى عن 7 مناطق بالطود والعديسات شرق الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت هندسة كهرباء الطود والعديسات بمحافظة الأقصر، عن فصل التيار الكهربائى عن مغذي النوبة المغذي لمناطق كل من:- (منشية النوبه - وابو الحمد - وأل سيدنا - ونجع الوحدة - ونجع شنكل - والشيخ علي – والمراسي)، وذلك اليوم الثلاثاء من الساعة التاسعه صباحا حتى الساعة الثانيه بعد الظهر بنفس اليوم، وذلك لإجراء الأعمال علي مكونات الجهد المتوسط لشبكات هذه المنطقة.

وفى نفس السياق، أعلنت هندسة كهرباء مدينة الزينية شمال الأقصر، أنه سيتم فصل مغذي الشاعر لتنفيذ أعمال صيانة دورية، وذلك يوم الأربعاء الموافق 22 من سبتمبر الجارى، لمدة خمس ساعات من الساعة التاسعة صباحا حتي الساعة الثانية ظهراً، وعليه فأن المناطق التى ستتأثر بفصل المغذى تتضمن قرية المدامود قبلى بالكامل ماعدا المدامود الغربي.

وأكد رئيس مركز ومدينة الزينية، أنه يتقدم لكافة المواطنين بمناطق قطع الكهرباء بخالص الإعتذار عن ساعات الفصل المقررة، مناشداً جميع الأهالى بضرورة إتخاذ التدابير اللازم لتفادي فترة ساعات فصل الكهرباء، موضحاً أن أعمال الصيانة جاءت قبل قدوم فصل الشتاء لتقديم أفضل خدمات بقطاع الكهرباء للمواطنين.