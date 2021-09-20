محافظ الفيوم يتابع المعدات والمركبات المشاركة فى تدريب مجابهة الأزمات والطوارئ

الفيوم رباب الجالى

تفقد الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، اصطفاف المعدات والمركبات، والتى ستشارك فى التدريب العملى المشترك لمجابهة الأزمات والطوارئ، المزمع إقامته يوم 26 سبتمبر الجارى، وذلك بساحة العرض على ضفاف بحيرة قارون، بنطاق مركز سنورس.

جاء ذلك بحضور المهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد، والدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة، وعدد من أعضاء اللجنة المشرفة على التدريب، ورؤساء الهيئات، ورؤساء الوحدات المحلية لمجالس المدن.

وأشاد المحافظ، بالمستوى المتميز لجميع العناصر المشاركة، مؤكداً أن تنفيذ مثل هذه التدريبات العملية يهدف إلى الوقوف على مدى استعداد جميع الجهات المعنية لمواجهة الأزمات حال حدوثها، والاستعداد الدائم لمواجهة الكوارث والظروف الطارئة، موجهاً جميع سائقى المركبات بضرورة الحفاظ على سلامة المعدات وصيانتها بشكل مستمر، للتأكد من قدرتها على العمل بكفاءة فى الظروف الطارئة، كما وجه بمشاركة معدات من مديرية الرى بالتدريب العملى المشترك بمراحله القادمة.