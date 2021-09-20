فوز جامعة عين شمس بالمركز الأول فى مسابقة أفضل جامعة 2020 / 2021

قال الدكتور محمد أيمن عاشور، نائب وزير التعليم العالى إن نتيجة المسابقة الأولى بمسابقة الجامعات تكون عن أفضل جامعة فى الاستعدادات للعام الدراسى الجديد ومواجهة فيروس كورونا.
وأعلن نائب وزير التعليم العالى فوز جامعة عين شمس بالمركز الأول فى المسابقة وجامعة المنصورة بالمركز الثانى وجامعة حلوان بالمركز الثالث وجامعة الإسكندرية بالمركز الثالث مكرر .
وكرم الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى رؤساء الجامعات الفائزين فى المسابقة حيث تسلم رؤساء الجامعات شهادات ودروع الفوز .
وقال وزير التعليم العالى، إنه تم تشكيل لجان لتقييم المسابقات عملت على فترة طويلة لاختيار الجامعات الأفضل، موضحا أن الجامعات المصرية الغرض الأول لها خدمة مجموع الطلاب، ونفضل أن تنظم مسابقات لتحقيق كثير من الطموحات الخاصة بالشباب فى المجالات المختلفة .
وأضاف الدكتور خالد عبد الغفار ، فى كلمة له بالمؤتمر الصحفى المنعقد الآن بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة لإعلان نتائج مسابقة الجامعات، أن الهدف من تنظيم المسابقات نتيجة تكليف لمؤتمر الشباب فى جامعة القاهرة من الرئيس لتنظيم مسابقات الجامعات المصرية المختلفة منها ما يخص خدمة المجتمع والدراسات العليا وكذلك الطلاب، وعلى سبيل المثال افضل جامعة استعدت للعام الدراسى أو تطبيق الإجراءات الاحترازية أو جامعات لها دور مجتمعى فى تطوير الإقليم المتواجد به الجامعة أو مجال البحث العلمى فى مجالات تتعلق بالصناعة واحتياجات فعلية للدولة، وفى نفس التوقيت ونحن نعد هوية بصرية للعاصمة الإدارية الجديدة وهذا شهد مجهود كبير من المتخصصين وذلك بمشاركة جامعات خاصة وحكومية وأهلية فى المسابقات .
كما أعلن الدكتور محمد أيمن عاشور نائب وزير التعليم العالى، أن أهداف المسابقات الخاصة بالجامعات التطوير بالمنافسة ، بالإضافة إلى ربط الجامعات بأهداف التنمية المستدامة ، ودعم التنافسية بين الجامعات لتحقيق رؤية الدولة 2030 من خلال ربط الجامعة بالصناعة وخدمة المجتمع ، وكذلك تمهيد الطريق فى السنوات القادمة لزيادة التعاون بين الجامعات .
وأضاف الدكتور أيمن عاشور فى كلمته بالمؤتمر الصحفى المنعقد الآن، أنه تم تنظيم مسابقة لقطاع شئون التعليم والتعلم وشهدت تنظيم 3 مسابقات أولها الاستعداد للعام الدراسى الجديد ومواجهة كوفيد 19 ، وأحسن المواقع الإلكترونية للجامعات.
وتابع نائب وزير التعليم العالى، أن المسابقة الثانية كانت تحت عنوان مسابقة البحوث العلمية والتطبيقية المرتبطة بالبيئة والمجتمع وشهدت 3 مسابقات تمثلت فى مسابقة افضل جامعة فى الابحاث التطبيقية المنشورة من حيث الابداع وارتباطها بالصناعة، ومشروع تطبيقي مرتبط المجتمع وجامعة الصديقة للبيئة، بالإضافة إلى مسابقة الأنشطة الطلابية لمشروعات تطبيقية حول الأنشطة الطلابية ومسابقة لتجميل الصورة البصرية للعاصمة الإدارية الجديدة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة