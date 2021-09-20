فوز جامعة عين شمس بالمركز الأول فى مسابقة أفضل جامعة 2020 / 2021

وأعلن نائب وزير التعليم العالى فوز جامعة عين شمس بالمركز الأول فى المسابقة وجامعة المنصورة بالمركز الثانى وجامعة حلوان بالمركز الثالث وجامعة الإسكندرية بالمركز الثالث مكرر .

وكرم الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى رؤساء الجامعات الفائزين فى المسابقة حيث تسلم رؤساء الجامعات شهادات ودروع الفوز .

وقال وزير التعليم العالى، إنه تم تشكيل لجان لتقييم المسابقات عملت على فترة طويلة لاختيار الجامعات الأفضل، موضحا أن الجامعات المصرية الغرض الأول لها خدمة مجموع الطلاب، ونفضل أن تنظم مسابقات لتحقيق كثير من الطموحات الخاصة بالشباب فى المجالات المختلفة .

وأضاف الدكتور خالد عبد الغفار ، فى كلمة له بالمؤتمر الصحفى المنعقد الآن بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة لإعلان نتائج مسابقة الجامعات، أن الهدف من تنظيم المسابقات نتيجة تكليف لمؤتمر الشباب فى جامعة القاهرة من الرئيس لتنظيم مسابقات الجامعات المصرية المختلفة منها ما يخص خدمة المجتمع والدراسات العليا وكذلك الطلاب، وعلى سبيل المثال افضل جامعة استعدت للعام الدراسى أو تطبيق الإجراءات الاحترازية أو جامعات لها دور مجتمعى فى تطوير الإقليم المتواجد به الجامعة أو مجال البحث العلمى فى مجالات تتعلق بالصناعة واحتياجات فعلية للدولة، وفى نفس التوقيت ونحن نعد هوية بصرية للعاصمة الإدارية الجديدة وهذا شهد مجهود كبير من المتخصصين وذلك بمشاركة جامعات خاصة وحكومية وأهلية فى المسابقات .