اليوم السابع
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"صحة أسوان" تعقد ندوة توعية عن منظومة التأمين الصحي الشامل

الإثنين، 20 سبتمبر 2021 10:57 م
"صحة أسوان" تعقد ندوة توعية عن منظومة التأمين الصحي الشامل جانب من الندوة
أسوان – عبد الله صلاح

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واصلت إدارة الإعلام بمديرية الشئون الصحية بأسوان، أنشطة التوعية عن منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد ، وذلك من خلال عقد الندوات التثقيفية للتعريف بالمنظومة الجديدة وأهميتها، في إطار المجهودات المكثفة استعداد للتشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة أسوان.

 

أكد أحمد عطية مدير الإعلام بمديرية الصحة ومنسق فريق التوعية والإعلام، أنه تم عقد ندوة تعريفية عن المنظومة مع العاملين بمقر الغرفة التجارية لمحافظة أسوان، وتضمنت الندوة التعريف بمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديد وأهميتها للمواطنين، إضافة إلى شرح آليات التسجيل بالمنظومة وخطوات والأوراق المطلوبة للتسجيل، إلى جانب الرد على الاستفسارات والتساؤلات التى طرحت أثناء عقد الندوات.

 

وأضاف منسق فريق التوعية بالمنظومة، فى بيان صحفى، أنه أشرف على عقد الندوات الدكتورة هبة الله حجاجى عضو فريق التوعية والإعلام، وبالتعاون والتنسيق مع أحمد أبو الفتوح، مدير إدارة العلاقات العامة بالمديرية.

 

وأشار إلى أن ذلك يأتى فى إطار الجهود المبذولة للإستعداد لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد فى محافظة أسوان التى تُعد ضمن محافظات المرحلة الأولى لتطبيق المنظومة الجديدة، وذلك من خلال 112 وحدة صحية ومركز طبي سيتم تطبيق المنظومة بها، بالإضافة لعدد 11 مستشفى على مستوي محافظة أسوان.


الصحة

منظومة التامين الصحى الشامل

اسوان

مديرية الشئون الصحية بأسوان

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