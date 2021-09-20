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سعر اليورو اليوم الاثنين 20-9-2021

الإثنين، 20 سبتمبر 2021 12:14 م
سعر اليورو اليوم الاثنين 20-9-2021 اليورو
كتبت ريهام الباشا

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تراجع سعر اليورو اليوم الاثنين 20-9-2021، بالبنوك المصرية أمام الجنيه، خلال التعاملات الصباحية بالبنوك العاملة فى مصر، مسجلا فى البنك الأهلى المصري 18.30جنيه للشراء، و18.46 للبيع، مقابل سعره بختام تعاملات أمس كان بـ 18.33جنيه للشراء، و18.55 للبيع، أما متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى سجل 18.36جنيه للشراء، و18.48 جنيه للبيع.
 
ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.
 

وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:


سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

18.36 جنيه للشراء.
 
18.48 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

18.30 جنيه للشراء.
 
18.46 جنيه للبيع.
 

سعر اليورو فى بنك مصر

18.31 جنيه للشراء.
 
18.46 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

18.30 جنيه للشراء.
 
18.58 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة

18.33 جنيه للشراء.
 
18.48 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

18.33 جنيه للشراء.
 
18.48 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

18.36 جنيه للشراء.
 
18.48 جنيه للبيع.

سعر اليورو

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