"تضامن الغربية" تتابع سفر نزيل بمؤسسة مسنين لدولة لبنان للم شمل الأسرة

الغربية عادل ضرة

تابعت أماني خالد النادرى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالغربية، سفر المواطن أحمد عبدالرازق النزيل بدار المسنين والعجزة والذى سبق وأن تم إدخاله للدار بمعرفة فريق التدخل السريع بالمديرية برئاسة الدكتور خالد أبو المجد رئيس فريق التدخل السريعة، يرافقه رضا شاهين عضو فريق الدخل السريع ومأمور الضبطية القضائية بتاريخ في 8 فبراير 2020 أثناء تواجده بشارع المحطة بطنطا.

حيث تم التعرف عليه وتبين أنه كان يعيش في دولة لبنان ومتزوج ولديه أولاد يعيشون جميعاً بلبنان.

وتواصل مسئولي دار رعاية المسنين والعجزة بأسرة المواطن، وتم الاتفاق والتوصل إلى سفرة للم شمل الأسرة بلبنان، حيث إنه متزوج من سيدة لبنانية ويعول 5 أولاد، وتم إنهاء إجراءات السفر وإجراء التحاليل اللازمة، وتم توصيله للمطار وسافر لأسرته.