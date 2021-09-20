الرئيس السيسي: أثبتت الأحداث حتمية التعامل مع أجندة التنمية المستدامة 2030

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن تغير المناخ وأثاره السلبية على وفرة المياه والأمن الغذائي، والتهديد الذى تمثله جائحة كورونا على الأوضاع الاقتصادية والصحية، والاجتماعية العالمية، باتت جميعها تحديات يومية يتعين علينا التعامل معها على نحو شامل ومستدام، حفاظا على مكتسبات التنمية التى تحققت على مدار العقود الماضية.

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته أمام اجتماع أهداف التنمية المستدامة، وأنه من هذا المنطلق أود التأكيد على عدد من النقاط المهمة، أولا أثبتت الأحداث التى عاشها العالم على مدار قرابة عامين ماضيين حتمية التعامل مع أجندة التنمية المستدامة 2030 وأهدافها، وفق منظور شامل يأخذ فى الاعتبار التقاطع بين المجالات الاقتصادية، والاجتماعية المختلفة التى تتناولها هذه الأهداف.