اخبار 24 ساعة.. وزيرة البيئة: 10 مليارات جنيه تكلفة منظومة تدوير القمامة

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم "اليوم السابع" قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى:
وكيل الصحة لشؤون الوقائية: عودة الأنشطة مرهونة بالوصول للمناعة المجتمعية
مستشارة وزيرة الصحة للأبحاث تتوقع انخفاض عدد وفيات كورونا
"التعليم": تدريب معلمى الصف الرابع الابتدائى على المناهج المطورة
وزيرة البيئة: قمنا بأكبر حملة لتنظيف الشواطئ.. ونسعى لتسجيلها بموسوعة جينيس
وزيرة البيئة: 10 مليارات جنيه تكلفة منظومة تدوير القمامة
مدير صندوق الإسكان الاجتماعى: الإعلان الحالي لسكن لكل المصريين ليس الأخير
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