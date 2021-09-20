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اخبار 24 ساعة.. وزيرة البيئة: 10 مليارات جنيه تكلفة منظومة تدوير القمامة

الإثنين، 20 سبتمبر 2021 12:00 ص
اخبار 24 ساعة.. وزيرة البيئة: 10 مليارات جنيه تكلفة منظومة تدوير القمامة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة
محمود طه حسين

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم "اليوم السابع" قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى:

وكيل الصحة لشؤون الوقائية: عودة الأنشطة مرهونة بالوصول للمناعة المجتمعية

مستشارة وزيرة الصحة للأبحاث تتوقع انخفاض عدد وفيات كورونا

"التعليم": تدريب معلمى الصف الرابع الابتدائى على المناهج المطورة

وزيرة البيئة: قمنا بأكبر حملة لتنظيف الشواطئ.. ونسعى لتسجيلها بموسوعة جينيس

وزيرة البيئة: 10 مليارات جنيه تكلفة منظومة تدوير القمامة


وزارة البيئة

تكلفة النظافة

القمامة

اخبار مصر

الاسكان الاجتماعى

راتب عامل النظافة

اليوم السابع بلس

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