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وكيل الصحة لشؤون الوقائية: عودة الأنشطة مرهونة بالوصول للمناعة المجتمعية

الأحد، 19 سبتمبر 2021 06:37 م
وكيل الصحة لشؤون الوقائية: عودة الأنشطة مرهونة بالوصول للمناعة المجتمعية وزيرة الصحة
كتب أيمن رمضان

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قال الدكتور محمد عبد الفتاح، وكيل وزارة الصحة لشئون الوقائية، إن عودة كافة الأنشطة الحياتية لن تتم إلا بالوصول للمناعة المجتمعية، والاطمئنان على أكبر قدر من المواطنين من حيث تلقيهم التطعيمات، موضحاً أن الدولة المصرية تسعى للوصول إلى كافة المواطنين من أجل حصولهم على اللقاح من خلال مراكز التطعيم والسيارات التي تجوب المحافظات.
 
وأضاف "عبد الفتاح"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "اليوم"، الذى تقدمه الإعلامية دينا عصمت عبر قناة "dmc"، أن هناك جهودا ضخمة تبذلها الدولة المصرية من أجل توفير اللقاحات سواء على مستوى التصنيع المحلى، أو الاستيراد من الخارج، من أجل توفيرها للمصريين، لتوفير حياة آمنة وصحية لهم في ظل جائحة كورونا.
 
ولفت "عبد الفتاج"، إلى أن تنوع مصادر اللقاحات بمصر كان يهدف إلى سرعة الحصول على أكبر قدر ممكن من اللقاحات وعدم انتظار طويلاً حتى نحصل على كميات محدودة، وتابع:"مصر دولة لا تقف في طابور ..وكافة اللقاحات المتواجدة الآن آمنة بالإضافة إلى أننا نعمل على توطين صناعة اللقاحات بمصر".
 

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كورونا

اخبار كورونا

الشئون الوقائية

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