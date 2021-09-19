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مستشارة وزيرة الصحة للأبحاث تتوقع انخفاض عدد وفيات كورونا

الأحد، 19 سبتمبر 2021 08:42 م
مستشارة وزيرة الصحة للأبحاث تتوقع انخفاض عدد وفيات كورونا الدكتورة نهى عاصم مستشار وزيرة الصحة لشؤون الأبحاث
كتب-أحمد صلاح العزب

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قالت الدكتورة نهى عاصم مستشار وزيرة الصحة لشؤون الأبحاث، إن زيادة الإصابات خلال الفترة الحالية كان متوقعًا، ولكن عدد حالات الوفاة سيكون أقل من الموجات السابقة، في ظل حصول الكثير من المواطنين على لقاح كورونا.
 
وتابعت الدكتورة نهى عاصم خلال مداخلة هاتفية في  برنامج حضرة المواطن المذاع على قناة الحدث اليوم، والذى يقدمه الإعلامى سيد على،  أن إصابات فيروس كورونا في الموجة الرابعة ستكون متزايدة، ولكن الاحتياج لأجهزة التنفس الصناعي وعدد الوفيات سيكون أقل من الموجات السابقة.
 
وواصلت الدكتورة نهى عاصم قائلة، إن اللقاحات المتوفرة الآن قادرة على التصدي لكل متحورات كورونا، مضيفة أن الوزارة قامت بتحديث برتوكولات كورونا، وقامت بإضافة الأدوية المناعية لحالات محددة. متابعة: علينا الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد الاجتماعي.

الدكتورة نهى عاصم

فيروس كورونا

لقاحات كورونا

الموجة الرابعة

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