إنهاء أولى مراحل "حياة كريمة" بـ8 قرى فى البحيرة بـ386 مليون جنيه.. إنفوجراف

البحيرة - ناصر جودة

أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، أن حجم ما تم إنجازه من مشروعات تجاوز خلال الثلاثة أعوام الماضية ما تم إنجازه في سنوات عدة وما كان لذلك أن يتم لولا توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجهود الدولة المصرية الداعمة لكافة المشروعات القومية الجاري تنفيذها لصالح المواطن المصري ورفعة شأنه، بتنفيذ مشروعات قومية واستثمارية وخدمية وتنموية يعد إعجازاً حقيقياً وتحدياً غير مسبوق.

وأضاف آمنة، أن البحيرة تسير بخطى ثابتة لتنفيذ مبادرة "حياة كريمة" للارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للقرى الأكثر احتياجاً وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية وتوفير فرص عمل وتعظيم قدراتها الإنتاجية بما يسهم في تحقيق حياة كريمة لهم، وتوفير كافة المقومات والخدمات والاحتياجات لمواطنيها وتخفيف الأعباء عن كاهلهم .

وتابع أنه تتم الأعمال بتنسيق كامل مع وزارة التنمية المحلية ومجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية لتحقيق وإنجاز كافة المشروعات المقررة بتلك القرى بالمواصفات والاشتراطات الفنية المقررة فى كافة المناحي الخدمية للعمل على راحة المواطنين وتلبية احتياجاتهم وطموحاتهم.

ونشر المكتب الإعلامي لمحافظ البحيرة عدد 2 إنفو جراف يسلط من خلاله الضوء على مبادرة حياة كريمة على أرض البحيرة.

وأوضح الإنفو جراف الأول أنه تم تنفيذ المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بعدد ثماني قرى بنطاق 3 مراكز، حيث تضمنت أعمال التطوير تأهيل 140 منزلا وتنفيذ 110 مشروعات بتكلفة إجمالية بلغت قيمتها 386 مليون جنيه وبنسبة تنفيذ 100%.

كما أوضح إنفو جراف آخر أنه جارى تنفيذ المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري بـ 6 مراكز لخدمة ما يقرب من 3.5 مليون مواطن بحراوى بعدد 3966 قرية (42 وحدة قروية - 236 عمودية - 3688 تابعا) وبتكلفة 44.17 مليار جنيه لتنفيذ 8021 مشروعا بإجمالي 15 قطاعا خدميا.