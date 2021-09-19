وزير المالية السودانى يشيد بالعلاقات مع الكويت فى كافة المجالات

أ ش أ

أشاد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني الدكتور جبريل إبراهيم، بعلاقة السودان القوية مع دولة الكويت في كافة المجالات.

وأكد إبراهيم - لدى لقائه، اليوم الأحد، مع وفد الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية - أن الصندوق الكويتي يهدف إلى مساعدة الدول العربية والدول النامية الأخرى في تطوير اقتصادياتها، حيث يقدم تمويلاته بشروط ميسرة تبلغ فيها فترة السداد 21 عاما، وفترة سماح سبع سنوات وبفائدة سنوية تقدر بحوالي 2%.

وأوضح أن السودان على استعداد لجدولة ديونه بصورة مرضية، متعهدا باستمرار المشاريع التي شارفت على الانتهاء.

من جهته، قال عبد الله خليل نائب مدير إدارة العمليات لشئون الدول العربية في الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية، إن دولة الكويت تجاوبت مع المجتمع الدولي لتخفيف أعباء مديونية الدول الفقيرة المثقلة بالديون، حيث تم التوقيع على اتفاقية جدولة المتأخرات على السودان في يوليو 2017 بين مجلس إدارة الصندوق الكويتي للتنمية وحكومة السودان، على أن يتم السداد عبر أقساط متساوية خلال 40 عاماً بما فيها فترة سماح قدرها 16 عاما بفائدة سنوية تقدر بنسبة 1%، حيث تُسدد الفوائد كل ستة أشهر في الأول من فبراير والأول من أغسطس من كل عام.

وأكد أن دولة الكويت تبدي اهتماما كبيرا بحل مشكلة الديون وتسعى لإرضاء الطرفين.