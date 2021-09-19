مناورة لمجابهة أخطار السيول والأمطار بجمصة استعدادا لموسم الشتاء

الدقهلية شريف الديب

ترأس اللواء ضياء الدين عبدالحميد رئيس مدينة جمصة، المناورة التى تم إعدادها لمجابهة أخطار السيول والأمطار بجمصة، وإعداد فرق عمل جاهزة ومستعدة على مدار الـ24 ساعة، بحضور جهاد مصباح، ومحمد حسن وأحمد ماهر والسعيد أحمد نواب رئيس مدينة جمصة، بالاشتراك مع شركه المياه والصرف الصحى، الحماية المدنية، والإسعاف، والكهرباء، لحصر النقاط الساخنة ووضع خطط للتعامل مع الأمطار والسيول والاستعداد فى الاوقات المحتملة لسقوط الأمطار.

ومدى جاهزية معدات المناورة بالحملة الميكانيكية لمدينة جمصة وهى 3 سيارة كسح، و2 لودر و2 سيارة كهرباء و2 سيارة 5 أطنان، وبمشاركة وسيارة حماية مدنية، وسيارة إسعاف، و2 سيارة كسح، وسيارة النافورى، للصرف الصحي.

ووجه اللواء ضياء الدين عبدالحميد رئيس مدينه جمصة بضرورة حصر أعداد المعدات والعاملين بمجلس المدينة وشركه مياه الشرب والصرف الصحى، ووحدة الإسعاف، والحماية المدنية، والكهرباء، وإدارة النظافة، وإعداد فرق للعمل والاستعداد على مدار الـ24 ساعة، وكذا حصر النقاط الساخنة لتجمع مياه الأمطار بالمدينة، ووضع خطط للتعامل معها، وخطط لتمركز المعدات والعمالة بتلك النقاط قبل المواعيد المتوقعة لسقوط الأمطار، والتى يتم الحصول عليها بشكل دائم من خلال التنسيق مع هيئة الأرصاد الجوية، بجانب التنسيق مع جميع الادارات والعاملين بالمناورة، من أجل الاستعانة بمعداتهم فى مواجهة السيول وسقوط الأمطار، ووضع خطط لاستدعاء المعدات، والتأكد من جاهزيتها على مدار اليوم بإجراء تجربه عمليه بداية من سحب المياه المتجمعة بسبب سقوط الامطار الغزيرة وتوجه سيارات الكسح خلال مدة زمنيه خلال 7 دقائق مع حدوث بلاغ بحاله حريق تم استدعاء سيارة الحماية المدنية والوصول خلال 5 دقائق للتعامل مع البلاغ، ومع حدوث حاله اختناق تستدعى وصل سيارة الإسعاف خلال 3 دقائق وتم التعامل مع الحالة، ومع حدوث انقطاع لأسلاك الكهرباء تم استدعاء سيارة الكهرباء والوصول خلال 5 دقائق والتعامل معها ثم تم إحضار معدات النظافة لإزالة اثار الحريق ونظافة المكان بعد كسح مياه الأمطار.