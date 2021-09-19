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رئيس الوزراء يتابع مخططات إنشاء محطات تحلية مياه البحر

الأحد، 19 سبتمبر 2021 06:09 م
رئيس الوزراء يتابع مخططات إنشاء محطات تحلية مياه البحر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار

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عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة الموقف الخاص بمخططات إنشاء محطات تحلية مياه البحر، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور سيد اسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الاساسية، وأيمن سليمان، المدير التنفيذى لصندوق مصر السيادى، ومسئولى الصندوق.
 
وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذا الاجتماع يأتى متابعة لما يتم تنفيذه من جهود فى ضوء الخطة الاستراتيجية التى تنتهجها الدولة حالياً للتوسع فى إقامة المزيد من محطات تحلية مياه البحر العملاقة، بما يسهم فى تعظيم الاستفادة من السواحل الممتدة لجمهورية مصر العربية، وتلبية المتطلبات المائية اللازمة لقاطني المدن الساحلية.
 
وأكد رئيس الوزراء أنه يتم العمل على الوصول لأفضل العروض والأسعار الخاصة بإقامة محطات تحلية مياه البحر، إلى جانب السعى لتوطين هذه الصناعة فى مصر مرحلياً، وأن يكون هناك نسبة للمكون المحلي فى هذه الصناعة.
 
وخلال الاجتماع، تم استعراض خطة وزارة الإسكان حتى عام 2050، والخاصة بملف تحلية مياه البحر، وما تتضمنه من خطط خمسية بمستهدفات كمية محددة، وفى هذا الصدد تمت الإشارة إلى أنه من المستهدف خلال السنوات الخمس المقبلة أن يصل إجمالى المنتج من المياه المحلاة إلى نحو 6 ملايين م3 يومياً.   
 

محطات تحلية المياه

الحكومة

مصطفي مدبولي

مجلس الوزراء

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