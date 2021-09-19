اليوم السابع
Ads
الإثنين، 20 سبتمبر 2021 01:39 ص
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

تعرف على آليات دعم البنك الدولى لمصر للحد من التلوث وحماية البيئة

الأحد، 19 سبتمبر 2021 03:47 م
تعرف على آليات دعم البنك الدولى لمصر للحد من التلوث وحماية البيئة القاهرة من الفضاء
كتب عبد الحليم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أبرزت دراسات حديثة، التأثير السلبي للتلوث على النمو، موضحة أن التكلفة الاقتصادية السنوية لتلوث الهواء على الصحة في منطقة القاهرة الكبرى وحدها تبلغ حوالي 1.4% من إجمالي الناتج المحلي لمصر.

 وبحسب البنك الدولى فقد بدأت مصر استراتيجية التنمية المستدامة 2030 من أجل وضع خريطة فعالة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومن الأهداف الرئيسية للاستراتيجية الحفاظ على البيئة وإنشاء نظام إيكولوجي مستدام. ويتضمن ذلك التزامات بخفض انبعاثات الجسيمات الدقيقة بنسبة 50%،  حيث أن التكلفة الاقتصادية السنوية لتلوث الهواء على الصحة في منطقة القاهرة الكبرى وحدها تبلغ حوالي 1.4% من إجمالي الناتج المحلي لمصر.

 ويدعم البنك الدولي جهود مصر الرامية إلى تحسين جودة البيئة من خلال العمليات التالية:

 

 1 - مشروع القاهرة الكبرى لإدارة تلوث الهواء وتغير المناخ:

تهدف هذه العملية التي بدأت عام 2020، بقيمة 200 مليون دولار، إلى تحسين نوعية الهواء في القاهرة الكبرى، من خلال  إدارة النفايات الصلبة في القاهرة الكبرى  و المساهمة في الحد من انبعاثات المركبات من خلال دعم تجريب الحافلات الكهربائية في القطاع العام والبنية التحتية ذات الصلة.  

 

2 - برنامج إدارة التلوث والصحة البيئية

يهدف هذا المشروع الذي بدأ عام 2015 إلى تقديم دعم متزايد في مجال إدارة تلوث الهواء من أجل الاستجابة لحجم المخاطر التي تهدد صحة الإنسان والنمو الاقتصادي.  

 

3 -  مشروع الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة

:تهدف هذه العملية التي بدأت عام 2014 إلى التخلص بأمان من 1000 طن من المبيدات القديمة شديدة الخطورة من جميع أنحاء مصر، فضلاً عن 1000 طن من ثنائي الفينيل متعدد الكلور  وحتى الآن تم إزالة 786 طنا من المبيدات القديمة شديدة الخطورة.  

4 - بالإضافة إلى تمويل عملية إزالة المبيدات القديمة

الشديدة الخطورة والإشراف عليها، فإن العملية تقوم ببناء القدرات بوزارات البيئة والزراعة والكهرباء كي تتمكن من إجراء ممارسات مماثلة في المستقبل عند الحاجة، حتى بعد انتهاء هذه العملية.

 

5 - تحسين جودة البيئة هو الأساس للمصريين

للاستفادة من الجهود الاقتصادية والجهود الجارية لتنمية رأس المال البشري ومساعدة البلاد على تحقيق إمكاناتها التنموية. ومن خلال ما يبذله البنك الدولي من جهود للحد من التلوث، فإنه يلتزم بتقديم الدعم اللازم لتهيئة بيئة نظيفة للمصريين يمكنهم أن يحيوا فيها حياة منتجة مزدهرة.

 

 

 


البنك الدولى

تلوث الهواء

التنمية المستدامة

القاهرة

الملوثات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

رئيس الوزراء يناقش مع بعثة البنك الدولى مشروع تحديث نظام تسجيل الأراضى والعقارات

الخميس، 16 سبتمبر 2021 08:58 م

البنك الدولى يواجه خطورة التغيرات المناخية.. خصص 83 مليار دولار لتقليل آثارها.. ويحذر: ستدفع 216 مليون شخص للنزوح داخل بلدانهم بحلول 2050.. وديفيد مالباس: 35% من التمويلات ستوجه لمعالجة الأزمة

الأربعاء، 15 سبتمبر 2021 08:00 م

المديرة الإقليمية للبنك الدولى تشيد بجهود مصر لتعزيز النمو وتحقيق التنمية المستدامة

الأربعاء، 15 سبتمبر 2021 10:33 ص

وزير الزراعة يبحث مع المدير الإقليمي بالبنك الدولي تأثير تغير المناخ على القطاع

الأربعاء، 15 سبتمبر 2021 09:53 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة